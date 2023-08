VIDEO| Crean rap del desprecio para Yahritza y su Esencia, ahora los llaman "Yahritza y su ausencia"

El grupo Yahritza y su Esencia se ha viralizado en lo últimos días por hacerle "el feo" a la comida mexicana y en el país tricolor no los perdonan, que además de memes ya hasta hicieron un rap del del desprecio.

Fue a través de redes sociales que el video de un joven rapero se ha vuelto viral, luego que les hizo una canción llamada "Yahritza y su ausencia", las rimas surgieron porque la agrupación dijo que preferían las “chicken nuggets”, en lugar de la comida mexicana e hicieron algunos gestos de disgusto.

En ese sentido, el cantante de rap llamado Sieck en su tema pidió que no se metieran con la cultura mexicana e hizo su "tiradera" en contra de los jóvenes intérpretes de "Soy el único".

¿Qué dice la "Tiradera a Yahritza"?

"Ya valió madreichon con su disculpeichon. También somos delicaditos, no los perdoneichon. A mí país no lo puedes insultar Porque conocerás el hate que puede provocar. Mi Yahritza, tienes cara de Benito Juárez. Y ahora resulta que no te gustan estos lugares. Se creen gabachos con el nopal en la frente. México los levantó y desprecian a su gente. La comida mexicana la respetan", dice parte de la canción de Sieck.

Esta no ha sido la única canción que surgió en su contra, un usuario de redes sociales, creó un tema con la propia voz de Yahritza y con Inteligenia Artificial cambió la letra de la canción "Frágil" que cantan con Grupo Frontera.

La letra dice: Y nos gusta comer chicken nugget, porque soy delicada pa’ comer, es que mi estómago es muy frágil y me da asco el chesco en bolsa... si no le gustan los tacos de aquí, dijo el taquero no vuelva a venir... mejor váyase a comer chicken... no me hables en español, por favor i don´t understand you (no te entiendo)... mejor en mi ciudad en donde no hay nada de ruido”.

FBPT