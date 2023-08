Abuchean OTRA VEZ a Yahritza y su Esencia durante concierto de la Banda MS

En las últimas semanas Yahritza y su Esencia ha estado en el ojo del huracán debido a las declaraciones que emitieron en contra de la comida mexicana. A través de redes sociales circula un video en el que la agrupación aparece en el escenario junto a la banda MS y fueron abucheados.

Fue durante una entrevistas que la agrupación de ascendencia mexicana dio su opinión respecto a la cultura gastronómica del país, ante los que los músicos señalaron que les gusta más la comida de Washington, de donde son originarios, pues tiene mejor sazón.

Ante estas declaraciones, el público mexicano se lanzó en contra de Yahritza y su Esencia con críticas a la agrupación. En el territorio se pide que la agrupación sea cancelada y el público ha señalado que no escucharan más temas de los hermanos Martínez.

Hace unos días, a través de redes sociales, Yahritza y su Esencia informó que lanzarían una colaboración con la Banda MS, una de las agrupaciones de regional mexicano más populares en México y el extranjero.

Sin embargo, la noticia no ayudó a que a la gente se le olvidaran las declaraciones de la agrupación, pues incluso criticaron la decisión de la banda originaria de Mazatlán Sinaloa, y sentenciaron que no escucharían la colaboración.

"Amo a la MS, pero esta canción la bloquearé de mis plataformas para que no se reproduzca", señala una usuaria en redes sociales. "Como dice la canción, 'en tu perra vida vuelvan a mencionar a México', ya no van a tragar a costillas de la música mexicana. Quédense en Washington y no vuelvan a México, no los necesitamos", dice otro internauta molesto con los cantantes de ascendencia mexicana.

Recientemente se viralizó un video en redes sociales que muestra cómo la agrupación fue abucheada al salir al escenario para acompañar a la Banda MS. Se puede observar cómo la vocalista de la agrupación se acerca al cantante de banda sinaloense y lo saluda, ante los gritos de desagrado de los presentes.

#VIRAL🔴➡️Sigue creciendo el rechazo de "Yahritza y su esencia" en México, tal es el caso que en el concierto de la Banda MS, cuando salieron al escenario, fueron abucheados, así lo dejaron ver cientos de personas en videos en redes sociales.

