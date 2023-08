¿Quién era Adrián Estrada, comediante que murió tras sufrir una dura depresión?

Adrián Estrada, comediante de ascendencia mexicana que radicaba Los Ángeles, murió repentinamente a los 27 años, anunciaron sus familiares y amigos, quienes dieron a conocer que el también youtuber padecía desde hace tiempo una fuerte depresión.

Bianca Ramírez, creadora de contenido y pareja del Adrián, se despidió del comediante a través de una emotiva y devastadora publicación en redes, en la que habló de la depresión que padecía el famoso:

"Nadie nunca entenderá la relación que tuvimos Adrián y yo, pero era más que solo perseguir nuestras maletas juntos en esta industria, nos entendíamos, nos ayudaríamos mutuamente en tiempos difíciles. Solo quiero que todos recuerden que en un lugar donde no tienes a nadie con quien hablar sobre los momentos difíciles o cualquier cosa, no importa lo difícil que sea abrirse a alguien, deja que alguien te eche una mano y dale la tuya, te prometo que puedes cambiar la vida de alguien simplemente haciendo esto”, señaló.

“La enfermedad mental es real y no puedo enfatizar esto lo suficiente, no podemos culparnos por hacer lo mejor que podemos para estar ahí el uno para el otro cuando la vida está ocupada, pero siempre recuerda hacer lo mejor que puedas y estar ahí para alguien. Dile a alguien que te importa y lo amas hoy porque todos los días no es. Prometido, te quiero mucho bebé, eres una leyenda", agregó.

Aunque no se reveló la causa de muerte de Adrián Estrada, los fans están temiendo lo peor.

Hace algún tiempo, Adrián Estrada habló de su depresión en YouTube en 2022, señalando que había pensado en quitarse la vida.

En el último TikTok que compartió, el cual afirman que subió minutos antes de su muerte, el comediante habló de los obstáculos en su la vida y la falta de apoyo de la familia y amigos.