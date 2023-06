VIDEO. Por error le hacen transferencia de 50 mil dólares a una mujer y explica en qué los gasta

¿Tú qué harías si tu cuenta tuviera dinero extra? Esto le pasó a una mujer, quien recibió una transferencia bancaria de 50 mil dólares por error y dijo que se los gastó.

Se trata del caso de la influencer de Estados Unidos Aprille Franks, quién relató por medio de TikTok cómo tuvo la suerte de recibir los 50 mil dólares.

Aprille, se dedica a ser coach de negocios y estilo de vida en las Vegas, narró que un día le mandaron un correo electrónico en el que le decían que le depositaron de forma errónea una gran cantidad de dinero a su cuenta bancaria.

Por esa razón contactó a su familia y amigos para preguntarles si alguno de ellos había hecho el deposito, sin embargo, no fue así. Entonces decidió usar los 50 mil dólares, que al tipo de cambio actual en México son 877 mil 490 pesos.

La influencer trató de evitar enfrentarse a problemas legales, por lo que decidió usar el dinero para comprar un coche y dos casas. Antes se comunicó con el banco para mencionarles el error, pero le indicaron que la transacción fue legítima, es por ello que buscó asesoría legal.

Luego siguió las indicaciones de su abogado, quien le sugirió de nuevo presentar un informe del caso, que documentará los detalles y que no tomará el dinero en 30 días.

De igual manera le recomendó que se acercará a un medio para que hicieran una declaración pública, para que quien creyera que el dinero le pertenecía, realizaran un reclamo, pero nadie lo hizo, por lo que ella tenía derecho a quedarse con los 50 mil dólares.

Tiempo después, un abogado se comunicó y le solicitó en nombre del banco devolver el dinero, pero ella argumentó que había mencionado el caso y no le dieron seguimiento, por lo que no fue un acto ilegal: "Cuando me llamaron, la razón por la que no enviaron a la policía fue porque no era un acto criminal. Fue solo un error de aficionado en el banco, como si quienquiera que estuviera a cargo de eso, no lo hubiese hecho bie n . No infringí la ley y sí, tuve suerte . Bien por mí. Así ha sido mi vida. Bastante afortunada".

