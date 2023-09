VIDEO. Jaime Maussan estalla contra presentador en entrevista sobre momias extraterrestres

Luego de la histórica audiencia pública sobre OVNIs en México, en la que Jaime Maussan fue protagonista a nivel internacional por presentar supuestas momias extraterrestres de más de mil años, en las últimas horas ha sido tendencia de nuevo, pero esta vez por la acalorada discusión que tuvo durante una entrevista televisiva.

Y es que este sábado 16 de septiembre, Jaime Maussan estalló contra el periodista peruano Fernando Llanos, quien durante su programa en vivo en Canal N lo llamó fraude por presentar como extraterrestres momias que según el conductor no son más que los restos de seres humanos prehispánicos hallados en Perú en el año 2017.

Jaime Maussan exhibe presuntos cadáveres extraterrestres en la Cámara de Diputados. Foto: Especial.

Pruebas de ADN demuestran que sí son extraterrestres

Hecho que enfureció al ufólogo Jaime Maussan, quien ha dedicado su vida a documentar la existencia de vida no humana en la Tierra. "¿El ADN no le parece que es una investigación científica? Es la reina de todas las pruebas. ¿Con qué sustento (lo digo)? Con el ADN. No es cierto, ustedes no han hecho nada, no han tocado estos cuerpos", respondió ante los señalamientos.

Maussan sostuvo que fue un laboratorio de Canadá quien hizo una prueba de ADN de 50 mil dólares a las muestras momificadas presentadas el pasado 12 de septiembre en la Cámara de Diputados.

Jaime Maussan exhibe presuntos cadáveres extraterrestres en la Cámara de Diputados. Foto: Especial.

No obstante, Fernando Llanos insistió que los restos no eran de origen extraterrestre sino muestras prehispánicas peruanas y le recordó que extraer piezas arqueológicas y lucrar con ellas 'es un delito'.

Exige devuelvan las momias extraterrestres a Perú

Esto hizo enojar aún más a Jaime Maussan, quien sentenció que él no pondría en riesgo su prestigio y sus 50 años de investigación "para presentar algo falso".

"Procedan como tengan que proceder, yo no he cometido ningún delito. (Yo no sé quien las tiene) esa persona pidió el anonimato, yo no voy a violar eso. Soy periodista y me reservo la información", agregó.

Finalmente, Fernando Llanos volvió a tildar de mentiroso a Jaime Maussan y le exigió que regresaran las piezas prehispánicas peruanas. "Es un fraude (…) nadie le ha creído eso de los extraterrestres, entreguen las piezas. Ustedes son unos mentirosos, entreguen las piezas, piezas prehispánicas peruanas, esperemos la devolución", concluyó.

Momias extraterrestres fueron fabricadas con huesos de animales y humanos

En 2017, un grupo de supuestos arqueólogos descubrió en Nazca, Perú, 5 ejemplares de restos momificados de extraterrestres, que tenían 3 dedos en cada mano, cráneos alargados torsos estrechos y una extraña pieza de metal en el pecho.

Ante la controversia de si realmente eran momias de restos no humanos, el centro de investigación World Committee on Mummy Studies y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Perú analizaron las muestras y constataron que eran falsas.

El estudio concluyó que las momias en realidad había estaban formadas por huesos de animales y humanos, que habían sido unidas con pegamento sintético; además fueron cubiertas por una mezcla de fibras vegetales y adhesivos sintéticos para simular la piel.

