¿Sí existen? Esto dice la UNAM sobre los extraterrestres de los que habla Jaime Maussan

Desde que David Grusch, ex agente de Inteligencia de Estados Unidos, salió a declarar que, en efecto, su país tiene en su poder tanto naves espaciales como restos biológicos no humanos, todo mundo -bueno, la mayoría- salió a ofrecer una disculpa a Jaime Maussan por haber dudado de su palabra durante todos estos años.

Aquellas declaraciones provocaron que Maussan expandiera muchísimo más su creencia sobre la existencia de vida humana en otros planetas, además de continuar en su lucha por la validación de sus investigaciones alrededor de los OVNIs, ahora nombrados como FANIs (Fenómenos Aéreos No identificados).

Tras la presentación del investigador mexicano en la Cámara de Diputados esta semana, la Universidad Nacional Autónoma de México salió a dar su postura respecto a lo que hay alrededor del fenómeno OVNI, luego que Maussan indicara que los cuerpos íntegros disecados de presuntos extraterrestres que presentó ante los diputados, fueron estudiados por la UNAM a través de análisis de carbono 14.

¿Qué dice la UNAM sobre los OVNIs y los extraterrestres?

El mes pasado, René Ortega Minakata, encargado de Divulgación y Comunicación de la Ciencia en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, refirió en un texto difundido en la Gaceta universitaria, que hasta el momento no hay forma de comprobar que existan los OVNIs, por lo que hay que tomar el tema con cautela.

Sin embargo, luego de la presentación de estos cuerpos ante los diputados, el Instituto de Física de la UNAM emitió un comunicado en el que desmiente parte de lo expuesto por Maussan, en el sentido que esos restos fueron analizados por investigadores del Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores, LEMA.

"Los integrantes del LEMA no realizan ningún tipo de muestreo ni entran en contacto con la fuente original de la muestra in situ. El LEMA se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que éste emite", informó en el comunicado.

Un servidor se basa en sustento: a) Enmienda del Senado EUA sobre evidencias biológicas de inteligencias no humanas para la NDAA 2024; b) Dictamen Científico del ADN por el Dir. del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de la @SEMAR_mx c) más evidencia. ¿Qué hacemos? pic.twitter.com/I9yQgIYuOX — 💧J. Alberto (@admpubmx) September 13, 2023

Entonces, ¿ese estudio de carbono 14 que menciona Maussan?

La UNAM explicó que en mayo del 2017, el LEMA hizo un estudio por carbono 14 a un conjunto de muestras, las cuales "el cliente (dijo que) eran de piel y tejido cerebral de aproximadamente 0.5 gramos, cuyos resultados fueron emitidos en junio del mismo año y entregados al usuario que solicitó".

Lo que hicieron fue determinar la antigüedad de esos restos, más no validar que eran de extraterrestres. "Los trabajos de datación por carbono 14 que se llevan a cabo en el LEMA, únicamente están destinados a determinar la antigüedad de la muestra que trae cada usuario y en ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras. Los integrantes de LEMA no realizan ningún tipo de muestreo ni entran en contacto con la fuente original de la muestra in situ", determinaron.