VIDEO. Joven muestra actitud de maestra en entrega de diplomas; "adivinen a quién no le caigo bien"

Una estudiante de odontología mostró en video la actitud de una maestra a la hora de entregarle su diploma de finalización de estudios.

Fue a través de TikTok que la acción se volvió viral, en el clip se puede observar cómo la joven camina, pasa a tomarle la mano a otras profesoras y al final se encontraba vestida de rojo la maestra a quien asegura que ella no le caía bien.

En la descripción del video la usuaria Majo Herh comentó “Adivinen a qué personaje no le caigo bien desde segundo año”.

Majo, estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM), evidenció a la docente porque cuando ella pasó por su diploma estrechó la mano con las demás maestras, sin embargo, cuando pasó con la última, se negó a darle la mano y la ignoró.

Hasta el momento el video que tiene de fondo una canción de Daddy Yankke, que dice "tú y yo tenemos algo pendiente, tú me debes algo y la sabe", cuenta con más de 5.4 millones de reproducciones. Entre alguno de los comentarios destacados señalan "poco profesional, pero que risa que no te soporte, lo hiciste bien", "así me hicieron las doctoras que me dieron clase y seguro se retuercen cuando me ven que cumplo un logro, ¡venga bonita, con todo!

Síguenos también en Google News

FBPT