VIDEO: Joven en TikTok cuenta que está cansada de trabajar; "nací para otra cosa", dice

Una joven se ha vuelto viral en redes sociales, luego de publicar un video en el que manifiesta su hartazgo por tener que trabajar.

La usuaria @asadodefasouwu en TikTok confiesa que no le gusta laborar, por lo que pide ayuda a sus seguidores para encontrar a alguien que la mantenga.

“No haría esto si no fuera realmente urgente, necesito a alguien que me mantenga porque no me gusta trabajar”, dice la tiktoker entre lágrimas.

La opinión entre internautas se dividió entre quienes comparten su punto de vista y entre los que critican a la joven.

“Somos dos amiga” y “espero que sea humor”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de TikTok.

El video cuenta con 7,4 millones de visualizaciones, 507 mil likes y ha sido comentado en cerca de 18 mil ocasiones.

