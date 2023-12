VIDEO | Mamá de 50 años se gradúa de la preparatoria y sus hijos no asisten; esta fue su reacción

Una graduación suele ser un día muy importante para la estudiante como para su familia, sin embargo, hay momentos en los que no todo sale como se espera y pueden convertirse en recuerdos melancólicos. Como el caso de una mamá, quien se graduó de la preparatorio, pero ninguno de sus hijos fue.

Por medio de un video que compartió en TikTok, la señora Lucy Silva @lucyysurincon en su descripción puso "una madre para todos y un hijo no siempre". Ella portaba una toga y birrete y explicó con un semblante melancólico que terminó la preparatoria pero que sus hijos no asistieron "todos tuvieron algo más importante que hacer", señaló.

Entre los comentarios detacados hubo opiniones diversas, algunas en apoyo y otras cuestonaron el por qué sus hijos no asistieron: "eso es lo malo de poner a los hijos primero, yo tengo hijos pero también me dedico tiempo a mí", "no es culpa de ellos, un hijo te regresa el amor que les diste", "quisiera escuchar el lado de tus hijos", "wow cuántas personas juzgan a alguien sin conocerla. En fin ánimo ahora vive y disfruta por y para ti. Felicidades por tu logro", "diría mi abue Una madre para mil hijos pero no hay hijos para una madre".

