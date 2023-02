(VIDEO) Mujer entra a establecimiento de CDMX haciéndose pasar por muda

Una mujer quedó al descubierto al entrar a un establecimiento en la Ciudad de México e intentar vender sus productos. La comerciante, quien se acerca al mostrador con un cartel que asegura que es muda, se salió por un momento del papel y respondió al saludo de la encargada del local.

Las imágenes fueron subidas a la plataforma de Tiktok por la usuaria @karenm_9997. El video generó miles de reacciones entre los internautas, que, al igual que las empleadas del establecimiento, se divirtieron con la inverosímil situación.

En el video se observa a la mujer entrar en el establecimiento, por lo que una de las empleadas la saluda: "Hola, buenas tardes", responde la pseudo muda. La empleada en el mostrador pregunta: "¿En qué le podemos ayudar?", y es entonces cuando la mujer entra en el papel.

La empleada al principio no entiende lo que la mujer le quiere dar a entender. Cuando cae en cuenta dice: "No, ahorita no". La mujer hace una seña de agradecimiento y se retira del establecimiento, nerviosa y desesperada.

La empleada espera a que la mujer salga y le comenta a su compañera entre risas: "Se le olvidó que era muda porque me dijo: 'buenas tardes cuando entró'". El video causó miles de reacciones de internautas en redes sociales, quienes también se divirtieron con el embarazoso incidente.

DGC