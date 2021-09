Video de perrito que saluda a clientes de supermercado divide opiniones en redes

En las últimas horas, un "perro educado" conmovió a las redes sociales, tras viralizarse un video donde se le ve saludando a los compradores de un supermercado.

El video fue compartido por la cuenta de Twitter: @iRazasde Perros, que acompañó la descripción del tuit, escribiendo: "Este perrito les dice adiós a todos los que salen de la tienda… LO AMO".

En el video, que ya reunió más de 3.8 millones de reproducciones, se ve como el lomito atado a la puerta de un supermercado saluda con su patita a los clientes que salen de la tienda.

Este perrito les dice adiós a todos los que salen de la tienda…



LO AMO.

La cámara grabó a las personas, sorprendidas, acercándose a saludar al canino y darle unas merecidas caricias.

Video divide opiniones en redes sociales

"Te amo perrito que hace adiós"; "Este perrito me mejoró la mañana un 98,73%, dato, no opinión"; "Te quiero mucho perrito que es más educado que toda la gente que conozco" y "como vas a hacer eso queres que te ame", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

Por otro lado, algunos internautas se preguntaron por el dueño del perrito, llegando a acusar a la persona de maltrato animal por dejar al perro atado y solo: "No dice adiós, pide que la liberen de la cadena. Espero que no haya pasado más de 15 minutos amarrado. Sería maltrato animal", "En realidad no saluda. Pide ayuda!!!", "Yo creo que lo que hace es pedir ayuda" y "Está pidiendo que lo ayuden a liberarse del yugo humano" fueron algunas de las teorías expresadas por los usuarios.

