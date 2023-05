VIDEO. 'Para que puedan correr', alumnas de la Ibero crean polémica 'mochila migrante'

"Alejadas de la realidad". Así es como podemos englobar las críticas que recibieron tres jóvenes que decidieron crear como parte de un proyecto en la universidad, una mochila pensando en los migrantes que llegan a México para cruzar a Estados Unidos.

La llamada "mochila migrante" fue criticada por parecer un artículo de lujo y por haber sido creada para gente que no precisamente está pensando en una mochila, sino en llegar vivo a un destino que, para muchos de ellos, es totalmente incierto.

Una "mochila migrante" causó polémica en las redes. Redes sociales.

'Un proyecto inspirado en el recorrido de los migrantes'

Las estudiantes, quienes se identifican como parte de la carrera de Diseño Industrial en la universidad Ibero en Torreón, Coahuila, indicaron que se inspiraron en los migrantes y el recorrido que hacen desde que salen de sus distintos países de origen hasta su destino, el cual es Estados Unidos, aunque muchos de ellos pierden la vida al intentarlo o son estafados, en el peor de los casos, por los conocidos como "polleros".

"Es una mochila creada por y para la comunidad migrante que viaja desde Centro y Sudamérica hasta la frontera con Estados Unidos y México, con la esperanza de poder conseguir las oportunidades que no consiguieron en sus países", dice una de las estudiantes al comienzo de la presentación de la "mochila migrante".

Lo que quieren, indican, es no sólo aligerar su carga sino hacer que no se sientan solos y "poder llevar sus pertenencias de manera más segura". Las jóvenes modificaron una mochila convencional "pensada en los aditamentos para ellos", a la que le agregaron "tres agarraderas que sirven para facilitar la subida al tren" de aquellos que viajan con niños pues fue "pensada para las familias".

"Modificamos las hombreras" haciendo una especie de pechera "para que vayan más pegadas al cuerpo, que se ajuste al cuerpo de cada persona para que al momento de correr no lo hagan con un peso extra". Además, le crearon un aditamento en la parte trasera para "guardar documentos importantes que estén separados de cualquier otro producto que puedan traer".

Al frente de la mochila también agregaron una cangurera que se puede separar para usarla más "organizada". "También contamos con una tira antireflejante para que los migrantes contraste en la oscuridad, pero para que puedan ser un poco más discretos, para no sobresalir".

'La mochila la entregamos con un manual de uso'

Además de describir paso a paso cómo es que los migrantes deben usar esta mochila, las jóvenes explicaron que la entregan con un manual de uso y con un storytelling de "cómo este va a ser su nuevo compañero de viaje".

Indican también que es un material 100 por ciento reciclado, de tela de nylon, el cual "reduce muchísimo el costo de la producción". La mochila migrante la entregan en otro bolso que simula la funda de una almohada, precisamente para que los migrantes la utilicen para descansar cuando puedan hacerlo.

"Lo que nosotros buscamos es aligerarles el camino, sabemos que es una situación demasiado difícil, no nos ponemos a pensar, sólo pensamos: 'ay, quieren viajar de su país para los Estados Unidos, pero no nos ponemos a pensar realmente que pasan por muchas cosas muy difíciles, entonces queremos ayudarles" indican al finalizar el video.

'Es que ellas viven en otro México'

Los comentarios en redes sociales fueron lapidarios para las estudiantes, pues muchos las acusaron de poco empáticas y de no pensar más allá de su privilegio o de "la burbuja" en la que viven, en realidades totalmente diferentes.

"Es que ellas viven en otro México"; "Si las van a regalar está ok, pero si las piensan vender creo que no tienen idea del contexto político, social y económico en el que se acaban de meter"; "¿Hacen envíos a domicilio?"; "La gente rica es muy curiosita", fueron algunos de los comentarios que les hicieron a las estudiantes, sin dejar de lado otros más en los que el sarcasmo salió a relucir.

"Se pasaron, la hubieran hecho en color negro, así no se ensucia rápido"; "Pondré mi negocio de mochilas en Tapachula"; "Vaya, qué consideradas, espero que no cueste mucho dinero porque los migrantes por eso migran, porque no tienen dinero"; "El precio es de 15 mil pesos, aysí"; "Bueno, digamos que son más graciosas que muchos standuperos actuales", sentenciaron.