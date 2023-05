VIDEO. Salvan la vida de un 'lomito' con enorme tumor en el hocico

La historia de Rex, un husky siberiano con un enorme tumor en el hocico y su humano, Damián, quien desesperadamente pedía que alguien ayudara a su peludo amigo. A través de TikTok su historia se viralizó y lograron salvar la vida del "lomito".

El usuario de TikTok Juan Manuel R. F., quien es amante de los animales, publicó en su cuenta la historia de Damián, un hombre que explica que su perro Rex, de seis años, necesita ayuda urgente.

Rex tiene un enorme tumor en el hocico que le causa dolor, le impide ver y además no le permite respirar bien. Asimismo, a través del video, Damián explica que ya acudió a varias clínicas, pero en todas le dijeron que la enfermedad del "lomito" no tiene solución y no se podía operar.

El hombre no quita el dedo del renglón y es por ello que sigue buscando a alguien que se anime a ayudar Rex y así salvarle la vida. Fue entonces que las redes sociales hicieron su trabajo y los internautas comenzaron a recomendar a cirujanos veterinarios y oncólogos animales, quienes se ofrecían a operar al "lomito".

Fue el equipo veterinario de la clínica Vinariós quienes se hicieron cargo de la operación para retirar lo que resultó siendo un fibrosarcoma, un tumor de tejido blando que envuelven los tendones, ligamentos y músculos.

De acuerdo con el diario Mediterráneo, todo el proceso lo gestionó la directora de un santuario animal, quien puso en contacto a Damián y a la clínica. La operación duró tres horas y todo salió perfecto.

Hoy, Rex ya puede comer y pasear sin inconvenientes. Damián se encuentra muy agradecido por el apoyo de los internautas y de la clínica, pues de no haber sido por su ayuda, esto no habría sido posible.

DGC