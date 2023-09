VIDEOS| ¿Qué pasó con Mafe Walker, la mujer que habla lenguaje extraterrestre? ¿Cambió su imagen?

Mafe Walker, la mujer que asegura poder hablar el lenguaje extraterrestre, un tiempo estuvo desaparecida de las redes sociales, en el 2022 le hackearon sus redes sociales.

Hace un año, en septiembre de 2022, en entrevista para Venga La Alegría, Walker aseguró que no querían que siguiera reproduciendo sus mensajes en torno a lo alienígena.

"Soy un medio de transmisión como si fuera una antena y vengo a transmitir este mensaje importante. Hay interferencias, donde hay obstáculos que no quieren que se siga expandiendo este mensaje", comentó.

Cuando fue cuestionada si la "abdujeron" los alienígenas, ella aseguró que no, que "simplemente tuve interferencias. Me han hackeado todas mis cuentas . Estoy tratando de investigar porque quiero que me devuelvan mis cuentas".

Posteriormente en 2023, estuvo desaparecida de redes sociales un tiempo, fue en mayo de este mismo año, que reapareció y en Instagram compartió una fotografía de una sesión de maquillaje que tuvo y lucía diferente, algunos cibernautas aseguraron que se veía más joven.

¿Qué es de la vida de Mafe Walker?

La Colombiana actualmente se volvió fitness, pues de acuerdo con las historias y videos que comparte en sus redes sociales, realiza ejercicio a menudo.

En sus historias más recientes, indicó " mis amores acabó de hacer pesas, hay que fortalecer el cuerpo físico porque están entrando muchos códigos, frecuencias, estamos activando memorias de ADN, mucha vibración alta en la tierra, porque hay que recibirlos en el cuerpo físico".

Cabe recordar que tras la declaración de David Grusch, un exfuncionario de Estados Unidos que aseguró que su país oculta temas relacionados a los Onvnis, Mafe compartió un video de él y compartió: "El planeta se prepara para la 5D. Gran cierre de ciclos de líneas de tiempo 3D liberación de Karmas, memorias densas. Nos preparamos para recibir el gran flash solar en Agosto . Integramos la información/códigos en nuestro ADN y cuerpos KA de energía y físico".

