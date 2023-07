FOTOS. 'Wendypasteles': Crean divertidos pasteles con los que apoyan en redes a Wendy Guevara

El apoyo que los distintos integrantes de La Casa de los Famosos reciben por parte de los seguidores del reality show de Televisa no deja de impactarnos. Hicieron viral recientemente la canción "Banana", que hiciera famosa Garibaldi en los años 90, todo para apoyar al team Infierno y a Sergio Mayer y ahora lo hacen de nueva cuenta con Wendy Guevara.

En TikTok se ha viralizado la imagen de Wendy en distintos pasteles, y mucha gente ya quiere incluso que llegue su cumpleaños para pedir a los pasteleros varios diseños acompañados con la imagen de Wendy y algunas de sus muchas famosas frases.

¡Felicidades panzona!

Uno de los usuarios que viralizaron los pasteles con la imagen de Wendy Guevara fue @nicotronick, quien hizo una versión animada de Wendy Guevara sobre un pastel, la cual dice: "Felicidades panzona". Angélica Silva, por ejemplo, tiene 20 años haciendo pasteles y postea: "Estoy segura que en unas semanas me van a pedir esos diseños. Ya me encuentro lista, yo trabajo con el diseño que me indican mis clientes, mandan foto y me baso en eso. Mi hija me ayuda a todo lo de Internet y ya tiene como cinco opciones de Wendy".

A continuación de compartimos algunos de los diseños de los ya famosos "wendypasteles".

Los wendypasteles ya son la sensación. Especial

