¡Wendy Guevara ya tiene su piñata! Así es 'la perdida menos plástica' (FOTOS)

No cabe la menor duda de que Wendy Guevara no sólo es la reina de “La casa de los famosos”, sino que se ha convertido do en la emperatriz de la cultura popular, motivo por el cual todos han buscado una manera de rendirle homenaje a la “bichota” y unos decidieron inmortalizarle en una piñata.

Como siempre, los autores de la peculiar efigie de Wendy construida con cartón engrudo y papel china fue la famosa Piñatería Ramírez de Reynosa, Tamaulipas, conocida por ser autora de otras creaciones inspiradas en personajes como Galilea Montijo y el difunto Benito Rivers.

Wendy Guevara. Foto: Instagram

En esta ocasión, la Piñatería Ramírez compartió un post en sus redes con diversas fotos de la piñata de Wendy Guevara, la cual luce sus icónicas coletas y el vestido con el cual se hizo meme.

"Y resulta y resalta, tenemos nueva ídola, Adiós María Félix Adiós Frida Kahlo, Adiós Yeri Mua, Bienvenida Wendy Guevara, la reina del Team infierno", fue el mensaje con el cual el comercio tamaulipeco acompañó las imágenes.

La publicación en Facebook ya ha superado las dos mil reacciones, de las cuales la mayoría ha sido de corazoncitos.

La piñata de Wendy. Especial

Los fans han celebrado la piñata y han dejado comentarios como “La queremos con Nicola agarrada de la mano”, "La Perdida menos plástica jajaja", “No ma, está igualita”, “Está mas guapa la piñata que la real” y “Ojala también traiga el garrote incluido”.

Hasta ahora la Piñatería Ramírez no ha revelado el costo de la piñata de Wendy o si las hace por pedido o se trata de una pieza única.