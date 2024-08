WhatsApp buscará eliminar el SPAM y los mensajes no deseados con esta nueva medida de seguridad

WhatsApp es la aplicación favorita de todos y no es para menos: constantemente añade nuevas funciones, tanto estéticas, como para mejorar la comunicación y el entretenimiento, aunque, más importante, para blindar la seguridad de sus usuarios.

Lo anterior se vuelve particularmente importante al tomar en cuenta que, cada día, se registran nuevos y nuevos intentos de estafas a través de medios digitales, con métodos cada vez más sofisticados que, casi siempre, involucran recibir llamadas y mensajes de números desconocidos.

Por ello, los desarrolladores de WhatsApp buscan implementar una nueva forma para proteger a los usuarios de esto, y regular de quiénes recibes mensajes. ¿Se acabaron las estafas, los mensajes de publicidad y el spam? Te contamos de qué se trata.

WhatsApp busca implementar PIN para evitar el spam

En el blog WABetaInfo los desarrolladores de WhatsApp informan sobre las características que prueban en la versión Beta de la aplicación de mensajería instantánea con el objetivo de, en caso de funcionar correctamente, implementarlas en la versión comercial, es decir, en la que el público en general puede descargar.

Así, en la más reciente entrada de este blog, los desarrolladores de este blog informaron que, para la más reciente versión Beta, se busca implementar un sistema que permita a los usuarios tener más control de quiénes les envían mensajes.

Así se vería la selección de username en WhatsApp. Foto: WABetaInfo

Se trata de un complemento a la función de nombres de usuarios (o “usernames”, en inglés), un identificador que cada usuario podrá crear para su cuenta de WhatsApp muy similar al que se utiliza en Instagram, es decir, compuesto por un arroba más una palabra: @usuariowhatsapp.

El objetivo de este nombre de usuario es que sea más sencillo compartirlo y establecer contacto con otras personas en WhatsApp.

Sin embargo, para evitar que números desconocidos hagan mal uso de este username y envíen mensajes a contactos desconocidos, se busca que, además del mismo, se utilice un PIN, es decir, cuatro dígitos que el usuario podrá compartir con aquellos de quienes quiera permitir recibir mensajes.

Así se vería el uso del PIN en WhatsApp. Foto: WABetaInfo

Así, quienes no tengan el PIN de un nombre de usuario no podrán enviar mensajes al mismo, lo cual reduce las posibilidades de spam, acoso, estafas y otro tipo de mensajes no deseados.

Aunque la idea es perfecta para la ciberseguridad, es importante notar que se trata apenas de una prueba en la versión Beta, y ni esto ni el username están disponibles aún para su uso general.

