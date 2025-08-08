Grand Wagoneer alista renovación muy importante

Durante casi 30 años, la Grand Wagoneer era una de las camionetas que mejor representaban el lujo en los vehículos 4x4, es por ello que cuando Jeep revivió este modelo en 2021, como su SUV full size, la equipó con lo mejor que tiene el grupo automotriz Stellantis, y no se espera otra cosa de la renovación que la firma confirmó para este año.

En un escueto comunicado, la marca comentó “El renovado Jeep Grand Wagoneer 2026 llegará a finales de este año, con una nueva actitud y luciendo con orgullo el emblema Jeep”.

Al tiempo que compartió un render del rediseño que lucirá este vehículo cuando sea presentado.

El Tip: se espera que el nuevo Grand Wagoneer mantenga el motor Hurricane I6 biturbo de 540 hp. También podría compartir tecnología con el Ram 1500 Ramcharger.

En ella ponemos un frontal más cuadrado, que trabaja mucho en tener juegos ópticos pequeños, pero con mucha presencia, haciendo que el led diurno no sólo esté en los faros principales, sino que también esté en la zona superior de la parrilla.

Con este rediseño, la toma inferior de aire es la que lleva la responsabilidad real de llevar aire fresco a los radiadores, misma que se acompaña en los lados por lo que parecen ser dos tomas de aire falsas, que también montan elementos de iluminación en led.

83 años de existencia son los que tiene Jeep

Esto significa un rediseño completo del frontal, respecto al modelo que está actualmente a la venta, y acerca su estética hacia la Wagoneer S (el modelo 100 por ciento eléctrico), con un perfil menos afilado, pero manteniendo esta tendencia de combinar muy bien elementos muy delgados con otros de mayor peso visual.

En cuanto a los laterales no vemos cambios significativos, manteniendo las marcadas líneas cuadradas en las salpicaderas, acompañadas por una discreta línea de carácter que va del faro delantero al inicio de las calaveras.

El poste A en negro, dando inicio al toldo en el mismo color, así como los marcos de las ventanillas en este tono, se mantienen como en la Grand Wagoneer actual.