Honda CR-V 2026: seguridad avanzada y equipamiento muy mejorado

Honda lanza una de sus camionetas más buscadas en el mercado.

Honda de México anunció la llegada de la CR-V 2026, el producto más exitoso de la marca en el país desde su llegada hace más de 20 años. Con mejoras en seguridad y equipamiento disponibles desde la versión de entrada. Además, destaca la incorporación de la suite de asistencias avanzadas para el conductor, Honda Sensing, en todas sus versiones.

Para 2026, hay una reconfiguración de las versiones disponibles para el mercado mexicano, dos con motorización 1.5 turbo de gasolina: Turbo Plus y Touring; así como otro par híbridas: Touring HEV y la nueva Sport Touring HEV, la cual contará con sistema de tracción en las cuatro ruedas (AWD) y estará disponible para la última semana de septiembre en la red de distribuidores de la marca japonesa.

DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR. Honda CR-V, en esta sexta generación, incorpora un diseño exterior sofisticado y fuerte, una modificada facia frontal con elegantes detalles en plata para la Touring HEV, que además cuenta con escape cromado.

Honda lanza una de sus camionetas más buscadas en el mercado.

En su interior, se combinan materiales de alta calidad con un diseño moderno y deportivo, que ofrecen un ambiente cómodo y espacioso para todos los ocupantes y se complementa con asiento para el conductor con ajuste eléctrico de ocho vías y soporte lumbar, con dos memorias, pensado para brindar el mayor confort en cada trayecto.

La tecnología integrada en la cabina tiene un enfoque hacia el conductor, incluye un panel de instrumentos de 7 pulgadas, con tacómetro digital y velocímetro físico; así como una pantalla multiinformación con funciones seleccionables por el conductor.

Por otra parte, la pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento ahora es de 9 pulgadas para todas las versiones, con compatibilidad Apple CarPlay y Android Auto TM inalámbricos, capacidad para reproducir archivos WMA y MP3, interfaz HandsFreeLink con Bluetooth, 8 bocinas en versión Turbo Plus y 12 bocinas Bose con tecnología Centerpoint y SurroundStage, en las versiones Touring (gasolina e híbrida) y Sport Touring HEV.

El área de almacenamiento tiene capacidad para dos teléfonos inteligentes junto con un cargador inalámbrico, en todas las versiones, así como dos puertos USB-A 2.5 y USB-C 3.0; mientras que para pasajeros traseros hay dos puertos USB-C 3.0, también de serie.

Más seguridad para todos. Uno de los cambios más destacados en Honda CR-V 2026 es la incorporación de Sensing en todas sus versiones, incluyendo asistencias como:

• Sistema de Asistencia en Tráfico Pesado (TJA)

• Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable

• Función de Seguimiento a Baja Velocidad (LSF)

• Sistema Automático de Luces Altas (AHB)

• Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS)

• Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (FCW)

• Sistema de Conservación de Carril (LKAS)

• Alerta de Cambio de Carril (LDW)

• Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (RDM)

• Y se complementa el sistema Lanewatch con el Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) y el Sistema de Prevención de Colisión Trasera (CTM)

SIN PERDER LA DIVERSIÓN. Las versiones Turbo Plus y Touring de Honda CR-V 2026 portan el reconocido motor 4 cilindros 1.5 litros turbo, con 16 válvulas DOHC y sistema VTEC, que desarrolla 188 hp y 177 lb-pie. Cuenta con sistema Eco Assist, que reprograma el motor y transmisión para optimizar al máximo el consumo en tránsito pesado.

Trabaja en conjunto con una Transmisión Continuamente Variable (CVT) que simula cambios durante una aceleración fuerte, para dar una mejor sensación de manejo. Además, cuenta con paletas detrás del volante para realizar cambios simulados, que brindan una conducción más deportiva y mejor control en caminos con curvas y pendientes.

Las versiones híbridas incluyen la cuarta generación del sistema híbridoeléctrico de dos motores. Este tren motriz se conforma por un motor a gasolina de 4 cilindros, 2.0 litros, de ciclo Atkinson y con inyección directa de combustible, 16 válvulas DOHC VTEC, que desarrollan 145 hp y 138 lb-pie; y un motor eléctrico de propulsión de 181 hp de fuerza y un torque de 247 lb-pie, de 0 – 2,000 rpm. El conjunto completo ofrece 247 lb-pie y 204 hp. La nueva versión Sport Touring HEV además incorpora el sistema de tracción integral AWD.

La nueva Honda CR-V 2026 en sus grandiosas versiones de gasolina y Touring HEV está disponible a través de la red de distribuidores del país, a partir del 22 de agosto, en los diferentes colores y precios.