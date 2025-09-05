Ford Territory 2026 con nueva imagen y equipo

La Ford Territory 2026 ya está disponible en México y llega con un diseño actualizado, mayor equipamiento y mejoras en conectividad y seguridad. Se ofrecerá en tres versiones: Ambiente, Trend y Titanium y sigue siendo importada de China.

La versión Titanium ofrece asientos de piel con calefacción, ventilación y ajuste eléctrico ı Foto: Autocosmos

En cuanto al diseño exterior, los principales cambios están al frente donde estrena una nueva parrilla tipo panal, defensas y luces led. La versión Titanium añade espejos al color de la carrocería con luz direccional y de cortesía. La paleta de colores también se amplía con tonos Verde Oasis, Azul Nocturno y Gris Piedra.

El espacio interior es uno de los puntos fuertes de este modelo. Destacan los asientos de piel en la versión Titanium, con calefacción, ventilación y ajuste eléctrico de 10 posiciones para el conductor. A esto se suma el techo panorámico Vista Roof. Incluso cuenta con función de verano, que permite abrir ventanas y techo a distancia para ventilar la cabina antes de ingresar.

El modelo integra pantalla táctil de 12” con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos ı Foto: Autocosmos

Para facilitar la carga de objetos, la versión tope de gama incluye la función “Ábrete Sésamo”, con apertura eléctrica de la cajuela sin necesidad de usar las manos.

En el interior, la Territory 2026 destaca por su pantalla táctil de 12 pulgadas, compatible de manera inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. El sistema de infoentretenimiento SYNC 4 ofrece una experiencia más intuitiva, no puede faltar el cargador inalámbrico para smartphones y los puertos USB-A y USB-C en ambas filas.

La marca también integra el sistema FordPass, que permite controlar funciones del vehículo desde el celular, como abrir y cerrar seguros, encender el motor a distancia, localizar el auto o contactar a asistencia 24/7.

Ford Territory 2026 llega a México ı Foto: Autocosmos

Bajo el cofre, incorpora un motor 1.8 litros Turbo EcoBoost de cuatro cilindros, capaz de entregar 187 hp y 236 libras-pie de torque. Se asocia a una transmisión automática de 7 velocidades con tracción delantera y cuatro modos de manejo: Normal, Eco, Sport y Montaña.

En materia de seguridad, incorpora sensores de reversa y delanteros, cámaras de visión trasera o de 360° según versión, así como el sistema de monitoreo de punto ciego BLIS con alerta de tráfico cruzado.

Versiones y precios Ford Territory 2026:

• Ambiente $559,900

• Trend $639,900

• Titanium $739,900