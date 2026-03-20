Toyota se caracteriza por ser una de las marcas ejemplares en México.

Ya está a la venta

La Toyota RAV4 2026 llega a México presentando un line up 100% híbrido, lo que pondrá en serios aprietos a sus competidoras, pues arranca por debajo de los $700,000, donde solamente hay competidoras chinas, que no están ni cerca de la reputación que tiene este importante crossover japonés.

Toyota RAV4 2026 va por el segmento de las camionetas ı Foto: Autocosmos

La sexta generación de la RAV4 fue presentada apenas a mediados del año pasado y su arribo al mercado mexicano se dará con cuatro versiones, una de ellas con aires de vehículo offroad (Woodland), para colocarse como uno de los modelos más importantes del segmento (si pueden reducir al mínimo las largas listas de espera).

Toyota RAV4 2026 va por el segmento de las camionetas ı Foto: Autocosmos

El Dato: La nueva generación de RAV4 HEV evoluciona con un diseño completamente renovado por dentro y por fuera, integrando un powertrain 100% electrificado.

Como te contamos arriba, por primera vez en su historia, todas las versiones de la RAV4 son 100 por ciento híbridas (HEV), lo que significa que tendremos al frente un motor de cuatro cilindros 2.5 litros, aspirado natural, que genera 183 caballos de fuerza y 163 libras-pie de torque, que se acompaña de un sistema eléctrico.

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Toyota RAV4 2026 va por el segmento de las camionetas ı Foto: Autocosmos

Si el modelo es de tracción delantera, entonces cuenta con dos motores eléctricos (uno en la transmisión y otro que mueve el eje) entregando 226 caballos de fuerza (combinados). Por su parte, la versión con tracción integral (Woodland y Limited) entonces agrega un motor eléctrico al eje trasero y con ello la potencia se eleva a 236 hp. Mientras que el torque total estaría alrededor de las 300 libras-pie, en la versión AWD.

Toyota RAV4 2026 va por el segmento de las camionetas ı Foto: Autocosmos

Este sistema se alimenta de un paquete de baterías de iones de litio, mientras que la transmisión es automática CVT para una mejor función.

La marca publica un consumo combinado de gasolina de entre 23.2 y 27.7 kilómetros por litro y eso hace que los clientes estén contentos.

Toyota RAV4 2026 va por el segmento de las camionetas ı Foto: Autocosmos

Por dentro encontraremos un tablero digital configurable, pantalla multimedia de 10.5 pulgadas, con Apple CarPlay y Android inalámbricos, sumando elementos como sistema de sonido JBL, head up display, quemacocos panorámico, pantalla multimedia más grande y otros elementos, conforme vamos subiendo en la gama.

Toyota RAV4 2026 va por el segmento de las camionetas ı Foto: Autocosmos

Uno de los elementos a destacar es la integración de serie del sistema de asistencias a la conducción Toyota Safety Sense 4.0, además de otros como seis bolsas de aire, frenos de disco con ABS, controles de tracción y estabilidad.

Toyota RAV4 2026 va por el segmento de las camionetas ı Foto: Autocosmos

Este crossover compacto ya está a la venta en nuestro país, con nueve colores de carrocería y motorización híbrida (HEV).

Toyota RAV4 2026 va por el segmento de las camionetas ı Foto: Autocosmos

Está disponible en cuatro versiones: LE ($650,300) y XLE ($712,000), con tracción delantera, así como Woodland ($816,800) y Limited ($898,500), con tracción integral.