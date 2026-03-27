Honda sorprendió a más de uno con la llegada del Prelude 2026, la evolución del legendario cupé nacido en 1978, que se une a la familia de híbridos avanzados de la marca japonesa. El deportivo se moderniza y abandera la revolución tecnológica con un diseño aerodinámico, precisión en la conducción y destellos de velocidad en cada rincón.

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El Honda Prelude 2026 es un deportivo con carrocería tipo cupé, con una silueta baja y fluida gracias a sus líneas de inspiración aeronáutica. La postura promete un manejo dinámico por su potencia y una experiencia mejorada por la fusión del rendimiento con la electrificación.

Honda Prelude 2026, la revolución del cupé híbrido ı Foto: Especial

El Dato: EL AUTO Cuenta con “Honda S+ Shift”, función que proporciona una nueva experiencia de conducción más cercana al piloto y sus acompañantes.

El nuevo Prelude es ágil y eficiente gracias a su avanzado sistema híbrido de dos motores. El primero de combustión que genera 141 caballos de fuerza. Mientras que el eléctrico, de imán permanente síncrono, otorga 181 caballos de fuerza. Sumado a la transmisión E-CVT se obtienen 200 hp combinados y un torque de 232 libras-pie gracias a una batería de ion-litio de 72 celdas.

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“Visualmente deportivo por las facias delanteras y traseras. Tenemos una carrocería ancha para el tamaño del coche y las líneas horizontales. Las líneas dinámicas representan la rapidez con un diseño deportivo”, comentó Oscar Gude, Planeador de producto Honda de México, en la introducción del Honda Prelude 2026 a los medios de comunicación.

Honda Prelude 2026, la revolución del cupé híbrido ı Foto: Especial

El resultado es un cupé que promete redefinir el placer de conducir, pero manteniendo la eficiencia de los híbridos de Honda y que a su vez espera gozar del mismo éxito que tienen modelos como CR-V, Accord y Civic HEV.

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El Prelude en el interior sigue con la estética visual del exterior gracias a una doble plaza y una segunda línea de asientos que destacan el carácter sport del auto. “Se ve un auto deportivo pequeño, pero la cajuela es bastante amplia para tener hasta dos maletas grandes si abatimos el asiento de la segunda fila”, se destacó en la presentación realizada en el Centro Dinámico Pegaso.

Honda Prelude 2026, la revolución del cupé híbrido ı Foto: Especial

En el habitáculo sobresale la cancelación Activa de Ruido (ANC) y Control Activo de Sonido (ASC), que queda de lujo con los asientos deportivos delanteros premium de Honda Prelude de cuero suave al tacto. La experiencia sensorial se corona con una luz interior blanca y costuras azules de alto contraste.

El Honda Prelude 2026 es el primer modelo híbrido de la marca en incorporar elementos del chasis de alto rendimiento del legendario Civic Type-R, incluyendo una suspensión delantera de doble eje y adaptabilidad con sensores, lo que permiten ajustar la dureza y respuesta de los amortiguadores dependiendo del modo de manejo seleccionado, que son el Individual, Sport, GT y Confort.

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Por si fuera poco, se cuenta con la tecnología Honda S+ Shift, que permite al conductor controlar los cambios con paletas en el volante, dotando al deportivo de una sensibilidad diferente y de un sonido en el motor al nivel de un deportivo.

EL INTERIOR combina deportividad y sofisticación en un diseño centrado en el piloto. ı Foto: Especial

“Al momento de la aceleración vamos a sentir como el coche va simulando los cambios y como los podemos pasar a través de las paletas de cambio y en la parte de desaceleración podemos sentir como va frenando con el motor y como va bajando los cambios de la caja de velocidades”, explicó Oscar Gude sobre la tecnología Honda S+ Shift.

En cuanto a seguridad pasiva, el auto cuenta con ocho bolsas de aire; dos en rodilla, dos laterales, dos tipo cortina y dos frontales de doble tapa. Pero lo verdaderamente destacable en cuanto a los estándares de protección de los pasajeros está en la seguridad activa.

Honda Prelude 2026, la revolución del cupé híbrido ı Foto: Especial

El Honda Prelude 2026 tiene un sistema de frenado poscolisión para mitigar accidente de múltiples choques. Esto quiere decir que el sistema de frenado activa las luces de freno al desacelerar. Además tiene integrado el Honda Sensing, que incrementa la sensación de seguridad.

El auto japonés llega con fuerza, abanderando la revolución del híbrido. Ya está disponible para los amantes de la velocidad y el lujo. Lo encuentras en 949, 900 pesos mexicanos y hay tres colores; Blanco Lunar, Azul Racing y Gris Meteoro.

HONDA PRELUDE 2026 ı Foto: Especial