Audi Q5 sigue siendo un gran orgullo nacional

La nueva Audi Q5 2025 ya está disponible en México en carrocería SUV y Sportback. Este modelo, clave dentro del portafolio de la marca alemana, se produce en San José Chiapa, Puebla, siendo exportado a todo el mundo (menos China) desde nuestro país.
El diseño exterior en esta nueva generación mantiene proporciones robustas y deportivas, con una parrilla Singleframe más alta y entradas de aire más grandes. Los faros Matrix LED y las calaveras OLED digitales de segunda generación permiten personalizar hasta ocho firmas lumínicas diferentes.
- El Tip: La tercera generación del Q5 y la segunda del Q5 Sportback, ahora utilizan la nueva Plataforma Premium de Combustión (PPC). La gama arranca con el motor 2.0L turbo.
En el interior, Audi implementa el “Digital Stage”, compuesto por el cuadro de instrumentos digital Audi Virtual Cockpit de 12.3” y una pantalla curva MMI táctil de 14.5” con tecnología OLED. La consola central integra cargador inalámbrico refrigerado, cuatro puertos USB-C y un diseño más limpio que mejora la ergonomía.
En el apartado de conectividad, el sistema de infoentretenimiento utiliza Android Automotive OS con actualizaciones OTA, e integra un asistente de voz con IA. Opcionalmente se puede añadir el sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con 16 bocinas y 685 watts, capaz de generar experiencia envolvente en tres dimensiones.
Los materiales también fueron revisados. La marca ofrece acabados sostenibles como la tapicería Kaskade y la microfibra Dinamica, ambas fabricadas con plásticos reciclados. La iluminación ambiental es otro de los atractivos, con la nueva luz de interacción dinámica (IAL) disponible en versiones S line y SQ5, que incluso proyecta animaciones de bienvenida y despedida.
La aerodinámica y el confort acústico igualmente recibieron mejoras. El modelo integra cortinas de aire en la facia, nuevos retrovisores optimizados y vidrios con laminado acústico para reducir ruidos externos. Estas soluciones hacen más silenciosos y eficientes los viajes largos.