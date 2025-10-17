Infiniti presentó en México su modelo insignia: el nuevo QX80 Autograph 2026, un SUV imponente y de gran tamaño que representa la máxima expresión del lujo inteligente y que refuerza la presencia de la marca en el país con un lanzamiento simultáneo en sus 19 distribuidores. Con un precio de $2,764,900, QX80 Autograph busca redefinir su segmento.

Máximo refinamiento del lujo japonés ı Foto: Autocosmos

La firma japonesa introduce en este modelo su nueva filosofía de diseño, denominada “Artistry in Motion”, la cual busca transmitir elegancia y poder a través de líneas limpias y proporciones robustas.

Entre los elementos más llamativos destacan la parrilla de doble arco rediseñada, faros traseros con 300 luces led, nuevos colores bitono y rines de 22 pulgadas en acabado oscuro.

En el interior, el QX80 Autograph ofrece un espacio pensado para siete pasajeros, con materiales como madera de fresno de poro abierto, aluminio y piel semianilina. Los asientos de la segunda fila cuentan con funciones de masaje, calefacción y ventilación, además de un compartimento refrigerado. Para la experiencia multimedia, equipa un sistema de sonido Klipsch Reference Premiere de 24 bocinas, una pantalla dual de 28.6 pulgadas y conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto.

La tecnología de asistencia es otro de los puntos fuertes. Incorpora ProPILOT Assist 1.1, que combina control de crucero inteligente y asistencia de dirección con información de navegación GPS. También estrena sistemas como Invisible Hood View, que proyecta una vista virtual del frente del vehículo, y 3D View, que mejora la percepción del entorno. El SUV incluye además Google integrado como asistente de voz.

En el apartado mecánico, el nuevo Infiniti QX80 Autograph monta un motor Twin-Turbo V6 de 3.5 litros, con 450 caballos de fuerza y 516 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades. Ofrece seis modos de manejo y suspensión adaptativa para ajustar la altura y rigidez de acuerdo con el terreno.

Con este lanzamiento, Infiniti no sólo amplía su portafolio en el país, sino que también reafirma su estrategia de crecimiento: en dos años pasó de 14 a 19 distribuidores en todo México.