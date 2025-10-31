El verdadero lujo es la tecnología que no se siente, sólo se vive.

La segunda generación de la Hyundai Palisade se presentó hace apenas unos meses en el Autoshow de Nueva York, presumiendo una estética poderosa y distintas motorizaciones, una de ellas híbrida, que es con la que este crossover full size llegará a nuestro mercado.

Esta Palisade presenta la iluminación led como un actor principal en su estética, tanto en los faros delanteros como en las calaveras, utilizando un patrón de barras escalonadas. Los juegos con las luces no terminan ahí, pues al frente tenemos las luces led principales ocultas entre la parrilla y los DLR, mientras que la parrilla cuenta con otra barra luminosa. Al tiempo que el alerón posterior también incorpora una tira de luz led roja, que va de lado a lado de esta pieza.

Su interior destaca por pantallas, conectividad inalámbrica y sistema de audio Premium Bose. ı Foto: Autocosmos

El Dato: Accede a tu navegación, música y agenda con la fluidez de la pantalla de 12.3”. Una integración tecnológica que eleva el lujo, haciéndolo tan intuitivo como eficiente.

El conjunto se completa con rines de aluminio de 20 pulgadas, detalles en negro piano o aluminio, detalles de diseño muy marcados como las salpicaderas y una gran postura, que le confiere una gran silueta.

La segunda sorpresa de este vehículo viene bajo el cofre, pues para esta segunda generación, la marca colocó un tren motriz híbrido, que además de la reducción del consumo de gasolina, tiene un enfoque dinámico, para ayudar a mejorar el empuje, recordando un poco lo que tendríamos con un V6, con la ventaja del torque inmediato de un propulsor eléctrico.

Hyundai Palisade HEV motor, de última generación ı Foto: Autocosmos

7 años de garantía tiene Hyundai para seguridad de clientes

Así, este crossover es impulsado por un motor de cuatro cilindros 2.5L turbocargado, totalmente nuevo dentro del grupo, que se une con un tren eléctrico para entregar 334 caballos de fuerza y 353 libras-pie de torque, que son repartidos a las cuatro ruedas mediante un sistema All Wheel Drive, unido a la transmisión automática de 6 velocidades.

Del lado de las medidas, también aumentó un poco, llegando a 5.06 metros de largo, 2.97 metros entre ejes, 1.98 metros de ancho y 1.80 metros de alto (con los rieles), con un peso de 2,284 kilos.

En el habitáculo la marca trajo prácticamente todo el equipamiento disponible para este vehículo, comenzando con un clúster digital que incluye el tablero y la pantalla multimedia, ambos de 12.3 pulgadas, el infoentretenimiento cuenta con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, inalámbrica con reconocimiento de voz, navegador satelital, puertos de carga USB A y C, cargador de inducción y sistema de audio Premium Bose, con tecnología Clari Fi y Quantum Logic, con 12 bocinas.

Diseño robusto y tecnología avanzada ı Foto: Autocosmos

Las vestiduras de los asientos son de piel y, en mayor o menor medida, tienen ajuste eléctrico en las tres filas, así como calefacción en todas las plazas, dejando el enfriamiento sólo para asientos delanteros.

También hay quemacocos panorámico, aire acondicionado automático de tres zonas, volante multifunción forrado en piel con ajuste de profundidad y altura, mando de la transmisión en la columna de la dirección con el botón de encendido integrado y un sistema de iluminación interior con ajuste de distintos colores, entre otros.

Como buen familiar, el equipamiento de seguridad es muy amplio, incluyendo frenos de disco con ABS, asistente de frenado, controles de tracción y estabilidad, Asistente de Estabilidad de Remolque, Asistencia en Pendientes y Control de Frenado en Bajadas, así como 7 bolsas de aire, incluyendo de cortina y de rodilla para el conductor.

En cuanto a las asistencias ADAS, encontramos una importante lista del sistema SmartSense, con una lista de 11 tecnologías, que harán más seguro el camino.

Este crossover comenzará a venderse en México, a partir del próximo lunes 3 de noviembre en una sola versión: Limited Tech HEV ($1,281,000).