SEAT Ibiza 2026 da vida a su icónico hatchback

Entre luces, música y la energía inconfundible de la paradisiaca isla de Ibiza, SEAT nos reunió aquí para la premier global del Ibiza 2026, el auto que lleva con orgullo el nombre de este exclusivo destino y que, cuatro décadas después de su nacimiento, vuelve más juvenil, más conectado e igual de sorprendente que sus anteriores entregas.

El Ibiza ha sido parte del paisaje urbano mexicano por generaciones y SEAT quiere que su modelo más emblemático vuelva a ser el referente del segmento urbano, combinando diseño, tecnología y espíritu joven en una fórmula actualizada.

8.25 Pulgadas es la pantalla que tiene el nuevo SEAT

El nuevo Ibiza no necesita exagerar para llamar la atención. Basta una mirada para notar que sí hay cambios notorios a pesar de sólo ser una actualización.

La parrilla hexagonal luce más definida y moderna, marca una nueva identidad visual que se complementa con los faros Full led de serie en toda la gama, más estrechos y con una firma lumínica refinada. El resultado es un frente decidido, con esa actitud deportiva que siempre ha distinguido al hatchback español.

Destaca también los nuevos rines, que van de 15 a 18 pulgadas (según la versión), reforzando su silueta compacta y sólida, mientras que la parte trasera recibe algunos cambios, entre ellos un difusor que aporta un toque de carácter sin caer en excesos. Las letras “Ibiza” en aluminio oscuro completan el conjunto creando armonía con lo que vemos al frente y en los costados.

SEAT apostó fuerte en los colores, con los nuevos tonos Liminal, Oniric e Hypnotic no sólo suenan provocadores, lo son. Bajo el sol mediterráneo se ven vibrantes y modernos, como si el coche se fundiera con la energía de la isla. Una paleta que no sólo busca atraer miradas, sino expresar personalidad. Porque si algo ha entendido SEAT con este modelo, es que el Ibiza no sólo se maneja, también se presume.

Una vez que abrimos la puerta del conductor y entramos al habitáculo, notamos que trabajó en elevar la calidad percibida, y el resultado salta a la vista y al tacto.