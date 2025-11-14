Honda 0a  se luce en el Salón de Tokio 2025

Hay que aceptar algo, en algunas aplicaciones de la gama Honda 0, el diseño es espectacular, limpio, bien llevado y atemporal, como en esta Honda 0 (alpha), que se presentó en el Japan Mobility Show 2025, o como le decimos los amigos, el Salón de Tokio.

En un foro donde todas las marcas locales quieren acaparar las miradas, Honda llevó un stand bastante nutrido, donde una de las estrellas es este crossover 100 por ciento eléctrico, que sigue en etapa de prototipo, pero que, sin duda, nos muestra muchas de las líneas maestras que tendrá cuando sea lanzado al mercado, a inicios de 2027.

Esta Alpha se une a los Honda 0 Saloon y Honda 0 SUV, presentados en enero pasado en el CES de Las Vegas, como los integrantes de esta nueva familia de modelos, que evolucionan la concepción que tiene la firma japonesa sobre la movilidad a baterías, que debe ser “Delgada, Ligera e Inteligente”.

Sin datos técnicos, Honda se enfocó más en hablar del diseño y el estilo de esta camioneta, que refleja el pilar “Delgado” ofreciendo “un estilo con una altura reducida del vehículo sin comprometer la distancia al suelo, creando una cabina delgada que, a la vez, ofrece un espacio amplio y cómodo para los ocupantes. Su presencia amplia expresa estabilidad y características dinámicas únicas de los SUV.

“El diseño exterior presenta una carrocería elegante y sofisticada, exclusiva del Honda Serie 0, y las proporciones originales de un SUV. Tanto la parte delantera como la trasera del vehículo cuentan con áreas de pantalla. En la parte delantera, componentes que tradicionalmente están separados, como los faros, la tapa de carga y el emblema iluminado, se integran en el área de la pantalla. En la parte trasera, la iluminación en forma de U, que combina las luces traseras, las de reversa y las direccionales, acentúa el contorno de la luneta trasera, logrando un diseño visual y funcionalmente refinado”, comentó la marca.