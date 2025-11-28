Leapmotor llega a México en 2026: precios y detalles

La industria automotriz en México suma un nuevo jugador y no es uno menor. Leapmotor, la marca china que recientemente se integró al portafolio global de Stellantis, prepara su llegada al país con una propuesta que apunta directo al corazón del mercado: tres modelos de enfoque familiar, gran eficiencia y tecnología agresiva para su rango de precio. Los B10, C10 y C16 serán los encargados de abrir la puerta en un segmento donde la electrificación inteligente y accesible, se perfila como la nueva arena de batalla.

El primero en la alineación es el Leapmotor B10, un SUV compacto de 4.5 metros que emplea un sistema REEV (vehículo eléctrico de autonomía extendida). Combina un motor eléctrico de 158 kW con un motor de combustión 1.5 L que funciona únicamente como generador, logrando 90 km de autonomía eléctrica y hasta unos 980 km totales. A esto suma un equipamiento sorprendente para su precio —por debajo de los $600,000— con techo panorámico, asientos eléctricos ventilados y 14.6” de pantalla central.

El Tip: La llegada de Leapmotor amplía la ofensiva eléctrica de Stellantis y busca redirigir la conversación sobre movilidad accesible. Podría marcar el inicio de una nueva etapa.

Un escalón arriba aparece el Leapmotor C10, un SUV mediano (4.74 metros) que mantiene la arquitectura REEV, pero con una batería mayor de 28.4 kWh que eleva la autonomía eléctrica hasta 145 km y el rango combinado a poco más de 1,119 km. Este modelo apunta a familias que buscan un vehículo amplio y bien equipado sin dar el salto económico hacia propuestas 100% eléctricas. Su precio objetivo se mantendrá por debajo de los $700,000, un golpe directo a competidores híbridos tradicionales.

El más grande de la gama será el C16, un SUV de tres filas que llegará en configuraciones de 6 y 7 plazas. Con 4.91 metros de largo y un motor eléctrico de 160 kW, este modelo promete 195 km en modo eléctrico y hasta 1,195 km de autonomía. Es uno de los REEV más capaces del mercado.