Kia Seltos, más estilo y elegancia para uno de sus pilares de venta

Kia eligió el escenario digital para presentar al mundo la nueva generación de Seltos, una SUV subcompacta que se renueva desde el diseño hasta la tecnología para mantener su posición como uno de los modelos más importantes de la marca. Bajo el concepto “The Protagonist”, el debut global coloca a este modelo como un aliado para quienes buscan movilidad práctica, moderna y con mucho más carácter.

Kia Seltos, más estilo y elegancia para uno de sus pilares de venta ı Foto: Autocosmos

La propuesta estética cambia de forma evidente. La nueva Seltos 2027 adopta un lenguaje visual más sólido que la hace ver más adulta, más SUV y menos urbana. La parrilla gana presencia con la firma de iluminación Star Map, ahora acompañada de una secuencia dinámica de bienvenida que realza ese toque futurista que Kia ha estado imprimiendo en sus últimos lanzamientos. La carrocería, ligeramente más ancha y con trazos más definidos le otorga una postura más plantada, mientras que el techo flotante y las líneas diagonales crean una silueta que transmite movimiento incluso sin este en movimiento. En la parte trasera, el nuevo grupo óptico vertical unifica visualmente la cajuela y aporta mayor sensación de estabilidad.

Además de estas novedades, Seltos 2027 estrena acabados más propositivos gracias a las versiones X-Line, con un look robusto y protecciones más marcadas, por su parte, GT-Line apuesta por un enfoque más deportivo. Los nuevos colores incluido un Magma Red mate particularmente llamativo refuerzan esta intención de elevar su personalidad.

Por dentro, la transformación es igual de clara. La cabina se replantea para ofrecer una experiencia más abierta, ordenada y tecnológica. El tablero adopta trazos horizontales que amplifican la percepción de espacio, mientras que el sistema Shift-by-Wire tipo columna libera la consola central para crear un ambiente más limpio. Las dos pantallas de 12.3 pulgadas colocadas en formato panorámico concentran prácticamente toda la operación digital del vehículo, desde el cuadro de instrumentos hasta el sistema multimedia, todo acompañado de iluminación ambiental con 64 colores que dan a la cabina un toque personalizable.

La prioridad de Kia es que esta SUV sea más cómoda en el día a día. Por eso Seltos incorpora asientos traseros reclinables hasta 24 grados, un quemacocos panorámico amplio y una cajuela que ahora presume 536 litros, una cifra que la coloca como líder en su categoría.