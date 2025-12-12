El más reciente integrante de la familia Nissan debutó globalmente en Brasil con una mezcla de diseño expresivo, amplitud real y un enfoque claro en seguridad y confiabilidad. La misión de Nissan Kait es directa: colocarse como una de las opciones más atractivas del segmento y conquistar a un mercado que hoy exige más por su dinero.

La firma japonesa eligió São Paulo como el escenario para la presentación global del nuevo Kait, un mercado donde Nissan busca que este SUV que se convierta en pieza clave del portafolio de la marca en la región. Este movimiento refuerza la estrategia con la que Nissan viene renovando su línea de utilitarios, iniciada con la llegada de modelos como Kicks y Magnite, que rápidamente se hicieron de un lugar entre los consumidores de América Latina.

En un segmento donde cada centímetro cuenta, apuesta fuerte. Sus dimensiones lo colocan como un SUV con verdadera vocación familiar y orientación urbana:

Nissan Kait, la gran apuesta en mercado de los subcompactos Fotos›Autocosmos

• Largo: 4.30 m

• Ancho: 1.76 m

• Distancia entre ejes: 2.62 m

• Cajuela: 432 litros

Este combo se traduce en más espacio para los pasajeros, mayor comodidad en viajes largos y una zona de carga pensada para las actividades diarias o escapadas de fin de semana.

El Kait no pretende ser sólo “uno más”. Nissan lo presenta con un estilo visual robusto, líneas modernas y proporciones que le dan una presencia sólida sin caer en exageraciones. A eso se suma un tren motriz confiable, elemento que la marca subraya como parte de su ADN y soluciones que apuntan a la seguridad y a la tecnología que hoy se espera en un SUV competitivo.

Kait es el segundo vehículo surgido de la inversión de 540 millones de dólares que Nissan destinó a Brasil. La producción arranca en el Complejo Industrial de Resende, actualizado con nueva maquinaria, robots y procesos de manufactura más eficientes, lo que permitirá exportarlo a más de 20 países. Este paso consolida al sitio como un hub estratégico para Nissan en la región.

Nissan Kait, la gran apuesta en mercado de los subcompactos ı Foto: Autocosmos

“La experiencia global de la marca y el enfoque en las necesidades del consumidor latinoamericano fueron clave para desarrollar este SUV”, aseguró Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina, durante la presentación.

Nissan Kait llega directo al corazón del segmento más peleado de la industria los SUV compactos, con una propuesta que toca puntos correctos:

• Espacio real y cajuela competitiva.

• Confianza mecánica.

• Diseño atractivo.

• Enfoque en seguridad y tecnología.

• Producción regional y disponibilidad prioritaria para Latinoamérica.

Nissan sólo adelantó que más detalles y especificaciones se darán a conocer en cada mercado, por lo que su fecha y gama para México se revelarán próximamente. Considerando la estrategia regional, este anuncio podría no tardar.

Nissan Kait aparece en el momento justo: un mercado sediento de SUV que ofrezcan valor tangible, diseño atractivo y una propuesta confiable. Si sus precios y versiones mantienen la línea anunciada, la marca japonesa tiene en puerta otro éxito regional.

Los nipones quieren seguir sorprendiendo y consintiendo a sus fieles seguidores y, por lo mismo, no se cansa de sorprender en sus grandes lanzamientos para todo tipo de mercado y gustos en el mundo.