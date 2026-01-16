Mercedes-Benz Unimog es un lujo imparable

SI CREES que Mercedes-Benz sólo significa lujo en autos, estás muy equivocado, pues su división de camiones se unió con el especialista alemán Hellgeth Engineering, para crear un espectacular Mercedes-Benz Unimog, uno de los nombres más legendarios entre los camiones de la marca de Stuttgart, que está próximo a cumplir 80 años y que luce como el vehículo de un villano de Batman.

Desde 1946 el Unimog, nombre que deriva del término Universal-Motor-Gerät o Máquina Universal de Motor, ha sido un emblema de la división de camiones de Mercedes, un vehículo que cruza cualquier camino y es un símbolo de durabilidad y poder.

El Tip: La marca informó que uno de sus clientes tendrá la labor de estar probando este show car durante el próximo año, para evaluar la viabilidad de llevarlo a producción.

Es por ello que fue convertido en esta lujosa máquina imparable.

“Con el lujoso Unimog, hemos hecho realidad nuestra visión de combinar la legendaria robustez y capacidad todoterreno del Unimog con un estándar completamente nuevo de comodidad y habilidades de ingeniería. Este Unimog es una declaración de innovación y pasión”, afirmó Franziska Cusumano, CEO de Mercedes-Benz Special Trucks.

La base de este “tanque” es el Unimog U 4023, que cuenta con ejes de pórtico, un chasis flexible, un sistema de tracción total seleccionable, bloqueos longitudinales y diferenciales en ambos ejes, para ser una máquina imparable fuera del asfalto.

El legendario propulsor de cuatro cilindros fue reemplazado por un V6 7.7 litros turbodiesel, que entrega 300 caballos y 1,032 libras-pie de torque, que requirió un ajuste especial de la transmisión para soportar el aumento del poder.

Por fuera encontramos un trabajo importante, no sólo con la pintura mate (heredada de los autos de Mercedes) sino también con la iluminación full led, los rines de aluminio de 20 pulgadas con bedlocks, montando neumáticos todoterreno Michelin X Force ZL 395/85R20.