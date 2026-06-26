Jeep Grand Cherokee Trailhawk: vuelve la más capaz de la firma

JEEP fortalece la oferta de su SUV insignia con el regreso de dos de las versiones más representativas de la Grand Cherokee. Tras la presentación de la actualización del modelo, la marca confirmó el retorno de la Grand Cherokee Trailhawk 2027, la variante con mayor enfoque todoterreno de la gama, así como de la Grand Cherokee Overland, una propuesta que combina capacidades offroad con un nivel superior de confort y equipamiento premium.

La nueva Grand Cherokee Trailhawk retoma la esencia que la convirtió en referente entre los SUV todoterreno. Bajo el cofre incorpora el nuevo motor Hurricane 4 Turbo de 2.0 litros, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades, con una potencia de 324 hp y 332 lb-pie de torque. Gracias a su tecnología Turbulent Jet Ignition, ofrece una respuesta más rápida y eficiente, especialmente en condiciones de baja velocidad y conducción fuera del asfalto.

El Tip: dependiendo el año, se ha ofrecido con un potente motor HEMI V8 de 5.7 litros (360 HP) o versiones híbridas.dependiendo el año, se ha ofrecido con un potente motor HEMI V8 de 5.7 litros (360 HP) o versiones híbridas.

Su arsenal para enfrentar terrenos exigentes incluye el sistema de tracción integral Quadra-Trac II con caja de transferencia de 2 velocidades, suspensión neumática Quadra-Lift con amortiguación semiactiva electrónica, diferencial trasero electrónico de deslizamiento limitado, llantas Goodyear Territory All-Terrain, cámara TrailCam y 6 placas protectoras de acero de alta resistencia.

Como modelo con certificación Trail Rated, presume una distancia libre al suelo de 11.4 pulgadas, además de ángulos de ataque, ventral y salida, líderes en su categoría. Suma una capacidad máxima de remolque de 2,812 kg, reafirmando su enfoque para la aventura sin comprometer la practicidad diaria.

Aspectos de la Jeep Grand Cherokee Trailhawk ı Foto: |Autocosmos

Visualmente, el Trailhawk se distingue por una fascia optimizada para mejorar el ángulo de aproximación, ganchos de arrastre rojos, calcomanía antirreflejante en el cofre, rines de 18 pulgadas y una cabina con asientos en piel Nappa, costuras rojas y una pantalla central de 12.3 pulgadas.

Por su parte, la Grand Cherokee Overland celebra 25 años como una de las versiones más equilibradas de la familia. Su propuesta combina refinamiento, tecnología y auténtica capacidad todoterreno. Destacan su diseño exterior exclusivo, rines de 21 pulgadas, techo al color de la carrocería y detalles en acabado Silver Silk.

Aspectos de la Jeep Grand Cherokee Trailhawk ı Foto: |Autocosmos

En el interior ofrece también tapicería de piel Nappa, asientos delanteros y traseros calefactables, así como acabados esclusivos que refuerzan su carácter premium. En materia de desempeño integra tracción Quadra-Trac II, suspensión neumática Quadra-Lift, control de descenso de pendientes, amortiguación semiactiva y cámara de visión de 360 grados.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk: ı Foto: |Autocosmos

Tanto el Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2027 como el Overland llegarán a los concesionarios hacia finales de este año. Ambos serán producidos en la planta Stellantis Detroit-Mack, en Michigan.