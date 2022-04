Alfa Romeo Stelvio QV, un cambio en tu vida

De primera instancia, esta guapa italiana atrapa nuestras miradas mediante una compacta y curvilínea carrocería que no niega sus orígenes. Recordemos que a Alfa Romeo lo conocemos por sus diseños aventurados, italianos al fin. Sin embargo, agradecemos que la cosa haya mejorado en los últimos años y que en Stelvio QV se pongan de manifiesto, entendiendo que la tradición del diseño y la función que requiere del desempeño también pueden trabajar juntos.

Encontramos facias aerodinámicamente mejor logradas, pero bien balanceadas en cuanto a diseño y acorde al lenguaje que presenta Alfa Romeo. En ese tenor, destaco el cofre especial para la versión, fabricado en aluminio, con entradas de aire funcionales para que Stelvio QV respire a libre demanda. De ahí en más, los componentes estéticos se hacen presentes para cumplir su función haciendo que, en general esta SUV luzca como mejor puedas describirla.

Selector de modos: Dynamic, Natural, Advance Efficiency & Race. Foto: Autocosmos

Selector de modos: Dynamic, Natural, Advance Efficiency & Race. Foto: Autocosmos

Selector de modos: Dynamic, Natural, Advance Efficiency & Race. Foto: Autocosmos

Selector de modos: Dynamic, Natural, Advance Efficiency & Race. Foto: Autocosmos

Selector de modos: Dynamic, Natural, Advance Efficiency & Race. Foto: Autocosmos

Selector de modos: Dynamic, Natural, Advance Efficiency & Race. Foto: Autocosmos

La tradición italiana de Alfa Romeo entendió o que era necesario ser más flexible y funcional, por lo que el habitáculo de esta SUV se nota mejor distribuido, y sin pretender ser la cabina de un avión caza, logra acomodar los componentes en el lugar ideal. Su cluster de 7” o la unidad de 8.8” touchscreen con mucha conectividad disponible no son nada apabullantes ni te saturan de información al conducir. En cambio, haciendo uso de los diversos menús podemos tener acceso a un completo paquete de telemetría que nos informa sobre la presión del turbo, aceite, temperatura, etc; todo en tiempo real. Podría decir que no impresiona, pero funciona y, para divertirme prefiero la segunda.

El quemacocos panorámico es monumental y si bien cumple para quienes gustan del sol (o no, con una excelente cortinilla), había que tenerlo pues porque SUV... pero podría no tenerlo y sin problemas. Ahora bien, en el tema del tan buscado espacio de las plazas traseras hay que decirlo: no existe y la verdad, no está tan mal porque van a pasar dos cosas.

Selector de modos: Dynamic, Natural, Advance Efficiency & Race. Foto: Autocosmos

Selector de modos: Dynamic, Natural, Advance Efficiency & Race. Foto: Autocosmos

Selector de modos: Dynamic, Natural, Advance Efficiency & Race. Foto: Autocosmos

Selector de modos: Dynamic, Natural, Advance Efficiency & Race. Foto: Autocosmos

Es una máquina hecha para sonreír, para enamorarte, disfrutar y andar muy rápido. Los “negocios” con Ferrari rinden frutos y se reflejan en la dinámica de esta SUV que emplea un motor V6 biturbo construido en aluminio y con una disposición de cilindros a 90°.

Ya sea por velocidad o porque lo bueno termina muy rápido, el tiempo se va volando en esta Alfa Romeo Stelvio QV y eso incluye los traslados al cine, dejar a los niños en el kínder o alguna salida de fin de semana. Lo que quieras lo puede hacer porque es una SUV, pero deberás tener cuidado con sus límites naturales.