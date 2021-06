CUPRA Formentor 2021, primer auto exclusivo de la marca

En 2018 se crea la marca CUPRA y justo un año después en el marco del Salón del Automóvil de Ginebra se devela el Formentor Concept, un vehículo con motorización híbrida que marcaría el diseño del primer vehículo exclusivo de la marcar; es decir, no sería una versión repotenciada de un auto de la línea SEAT.

El diseño exterior es obra del equipo comandado por Alejandro Mesonero Romanos, quien después de un fugaz paso por Renault, con la consigna de llevar a la marca Dacia a otro nivel, ahora enfrenta el reto de diseñar la nueva cara de Alfa Romeo.

¿Con qué cuenta este vehículo?

Utiliza una pantalla de 30.4 cm (12”) basado en el sistema MIB3. Incorpora una pantalla Retina de 1,560 x 700 píxeles, navegación 3D online, un número reducido de botones físicos y nuevos métodos de interacción, con controles por voz. El sistema incorpora la conexión inalámbrica Full Link, compatible con Android Auto y Apple CarPlay con conexión inalámbrica. Se complementa con Digital Cockpit de 26 cm (10.25”) con su alta densidad de píxeles.

Ésta es una consideración importante en un CUPRA, una marca que siempre busca situar las necesidades del conductor en el lugar prioritario.

Si has llegado hasta acá, eso quiere decir que, si tienes verdadero interés en Formentor, con el cual pudimos convivir durante más de 500 kilómetros de alto desempeño, ya que las primeras decenas de km fueron en pista con ejercicios extremos, para luego partir a una larga ruta por autopistas, en donde también pudimos llevar el CUPRA a muy altos regímenes y con oportunidad de rodar en rangos de los 245 km/h.

Detrás del volante hay una pantalla de 26 cm (10.25”) que es completamente configurable, dando prioridad al tacómetro, que si bien con las motorizaciones actuales y los controles electrónicos es virtualmente imposible “pasarse de vueltas”, en un pequeño recuadro dentro de ese instrumento virtual hay un velocímetro digital, y que en plena aceleración cambia rápidamente de dígitos, uno a uno (hasta llegar a los 250 km/h), en la misma pantalla podemos configurar el despliegue de informaciones referentes al torque, presión del turbo y las aceleraciones en fuerza G.

Ofrece cinco programas de manejo configurables con un botón: Comfort, Sport, Individual, CUPRA, y Offroad, si bien el Formentor no tiene ninguna vocación fuera del camino, el sistema de tracción integral puede ajustarse de cierta forma para que salga avante en malos caminos, ojo, no hay ninguna pretensión Off Road en el comportamiento dinámico del Formentor, ni creo que al cliente que se lo compre se le ocurra meterlo a una brecha muy rota.

EVG