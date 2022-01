Tornado Van, una necesidad

Esta camioneta es fabricada en China por la empresa conjunta SAIC-GM-Wuling; en su mercado natal se le conoce como Wuling Hong Guang V, mientras que para mercados de exportación lo hace como un Chevrolet N400, siendo México, el único país donde lo hace como Tornado Van, aunque en realidad más allá del logo y del nombre, nada tiene que ver con la pequeña pickup que hasta hace poco se vendía en nuestro país. Se le puede calificar como una especie de sucesor indirecto, ya que pese a la transmutación, le permite ofrecer un vehículo de trabajo accesible.

La carencia de formas extremas tiene la razón simple de que en estos vehículos se busca la versatilidad y no el diseño. A diferencia de RAM Promaster Rapid que es su principal rival, tenemos que la Tornado Van no es un derivado de ningún auto, sino por el contrario, se nota que todo el desarrollo del vehículo se destinó para crear un vehículo comercial desde cero, que, además, fuera lo más accesible posible.

Esto es evidente cuando uno ve el cavernoso espacio interior, que considerando las dimensiones es enorme. Pero también tenemos, además, dos puertas laterales corredizas, que son un diferenciador en el segmento. Por cierto, el portón trasero no está dividido en dos, sino que su apertura se realiza de forma completa hacia arriba, como en cualquier hatchback. Este tal vez, en el lado de funcionalidad sea el apartado más controvertido, ya que dificulta las labores de carga con, por ejemplo, un montacargas. Pero no todo está perdido, ya que a diferencia de la mayoría de los vehículos de trabajo cuenta con un medallón de cristal, lo cual mejora la visibilidad. El piso está cubierto con un material lavable y que permite deslizar objetos sin romperse.

La Van ideal para transportar una gran variedad de productos. Foto: Autocosmos

La cabina está separada mediante una reja que, si bien cumple a la perfección su función de contener la carga, no es nada atractiva (parece de herrería) y, de hecho, a diferencia de la de Ford Courier que es modular, es fija, por lo que le resta funcionalidad. Además, los puntos de anclaje le roban valiosos centímetros a los accesos laterales.

En materia de ergonomía, no hay complicaciones, todo está al alcance de las manos y es que no es que haya mucho de lo cual hablar. Tenemos aire acondicionado manual y un equipo de sonido que es sencillo y tiene el tamaño de aquellos dispositivos de los noventa. Por el perfil del vehículo está bien que se cuente con radio y un puerto USB, pero no se entiende la ausencia de Bluetooth, que bien puede considerarse una herramienta de trabajo.

La Van ideal para transportar una gran variedad de productos. Foto: Autocosmos

Al volante tenemos una posición de manejo, cómoda y alta. Lo primero que destaca es la visibilidad panorámica que se tiene hacia el frente. Es fácil adaptarse y tener total dominio del vehículo. Es aquí donde se reafirma que es un vehículo comercial desde el origen.

La dirección es suave, mientras que la potencia del cuatro cilindros de 1.5 l y el buen recorrido de la caja manual de cinco velocidades, aunada a sus dimensiones compactas, la hacen ágil en ciudad. La suspensión está pensada para el maltrato y absorbe eficazmente las irregularidades del camino. Los topes y terracerías no son problema.