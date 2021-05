Volvo XC40 Recharge: rendimiento de lujo

En 2018 la Volvo XC40 fue el Auto del Año de Europa y en ese mismo año probamos la versión de gasolina. Hoy tres años después la firma sueca nos trae la variante híbrida enchufable, que tiene un costo de $999,900 pesos. La tuvimos a prueba y esta es nuestra impresión.

Esta camioneta híbrida enchufable viene equipada con el paquete R-Design, pensado para darle una apariencia más llamativa. Esta se caracteriza por ofrecer faros como calaveras LED, parrilla deportiva y molduras R-Design, espejos laterales en acabado negro retráctiles, doble salida de escape y faros de niebla.

El único elemento estético que te dice que es una versión hibrida es el emblema T5 Recharge en la parte posterior. Adicional si observas de cerca tiene dos pequeñas tapas, una adelante del lado izquierdo a la altura del poste A, que oculta la boca para cargarla y la otra es la tradicional para rellenar de combustible, que está en la parte trasera del lado del copiloto.

Cuatro pasajeros pueden viajar cómodos en la XC40, cinco ya van poco justos. Es una camioneta que se caracteriza por su singular diseño y calidad de materiales, de primera la verdad. Todo lo que toques y veas está bien armado.

En cuestión de equipamiento trae todo para viajar cómodo y bien conectado. Destacan la pantalla de 9” táctil con navegador integrado, pero también es compatible con Apple Carplay y Android Auto. El dispositivo es fácil de usar muy amigable, ese display en forma de tablet, le da un toque único tanto a la vista como al momento de operarlo.

El cuadro de instrumentos es digital de 12.3”, el instrumento del lado derecho mide la capacidad de carga de la batería. Tiene apertura como encendido por botón, cargador por inducción para smartphones, clima automático y techo panorámico.

Bajo el cofre esta camioneta de lujo nos ofrece una mecánica híbrida enchufable. El motor a gasolina es un tres cilindros turbo de 1.5 L, la potencia es de 180 hp. El bloque eléctrico por su parte es de 82 hp, combinados entregan una potencia total de 262 caballos y 195 Lb-pie de par. La transmisión es de siete cambios de doble clutch y se ajusta a un sistema de tracción integral.

En cuanto a números de rendimiento promete de 50 a 40 Km/l (que siendo honestos no creemos que los dé, recordemos que son números de laboratorio). No pudimos hacerle prueba de rendimiento dado el poco tiempo que la tuvimos a prueba, aunque no dudamos que otorgué un número bastante razonable. En modo completamente eléctrico, presume de otorgar una autonomía de hasta 46 Km.

En cuanto a la seguridad como buen Volvo, viene super equipada, trae siete bolsas de aire, frenos ABS, asistente de arranque y descenso en pendientes, control de estabilidad, asistente de permanencia de carril, asistente semiautónomo de estacionamiento, detección de peatones y alerta de impacto con frenado de emergencia.

Al volante de esta Volvo XC40 híbrida plug-in lo primero que nos sorprende son tres cosas: uno al encenderlo nadade ruido, para moverte inicialmente y viajando a baja velocidad, por ejemplo, en un estacionamiento, funciona todo el tiempo el motor eléctrico. Segundo el tablero de instrumentos tiene un indicador diferente al del modelo tradicional, éste nos muestra la capacidad de carga de la batería. Tercero la entrega de potencia es formidable, esos 262 equinos del motor a gasolina como eléctrico, hacen de esta SUV un vehículo ágil y divertido.

Es una camioneta silenciosa, con un trabajo de aislamiento muy efectivo y en general su conducción es refinada. Puedes exigirle para ir rápido, pero no te esperes un manejo brioso, es para que viajes relajado. La caja de cambios es muy efectiva pues es de doble clutch, por lo que tienes cambios rápidos y muy suaves.

En curvas se siente estable y se planta super bien, esa tracción integral hace un buen trabajo. La dirección por su parte no es nada artificial y el trabajo de los frenos es preciso. En general te da mucha confianza al volante.

Creemos que la Volvo XC40 híbrida es un producto interesante, te ofrece todo la comodidad, calidad y seguridad del modelo tradicional, con la dualidad de ser un producto rendidor y enfocado en el cuidado del ambiente.

Si buscas una camioneta de lujo, con un manejo ágil, relajado y que además te dé los beneficios de un menor consumo de combustible, como los beneficios de no verificar, etc. La XC40 Recharge es una buena elección, pero nada barata, pues cuesta un millón de pesos.

