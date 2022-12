X-Trail 2023 llega a México

De manera oficial, Nissan Mexicana arranca la comercialización de la nueva Nissan X-Trail 2023, la nueva generación, la cual destaca por su rediseño exterior e interior, así como la incorporación de 12 tecnologías Nissan Intelligent Mobility. Lo que no cambia es el motor, pero, esto no quiere decir que no existan novedades técnicas.

Sin más conozcamos todos los detalles de la nueva Nissan X-Trail 2023, uno de los principales protagonistas de las SUV del segmento C.

Integra 12 tecnologías de asistencia de conducción. Foto: Autocosmos

Motorización. La cuarta generación de este SUV procedente de Kyushu, Japón, es impulsado por un motor de cuatro cilindros de 2.5 l y tracción Four Wheel Drive (FWD), que proporciona 181 hp de fuerza y 180 libras pie de torque.

Equipamiento. Nissan X-Trail 2023 llega al mercado mexicano con cuatro grados de equipamiento: Advance 2 Filas, Exclusive 2 y 3 Filas, Platinum 2 y 3 Filas y Platinum Plus 2 Filas.

Adentro destaca una pantalla digital de 12.3 pulgadas, así como un Head up Display (HUD). Por otro lado, cuenta con un centro de carga inalámbrico que complementa su puerto USB (tipo C y A); un sistema de nueve bocinas Bose; así como asientos de piel disponibles en los grados Exclusive 2 y 3 Filas, Platinum 2 y 3 Filas y Platinum 2 Filas.

También ofrece una parrilla V-Motion, faros LED + Signature Lamps, rines de aluminio de 19”, y rieles integrados al toldo.

Seguridad. Nissan X-Trail 2023 integra 12 tecnologías Nissan Intelligent Mobility. Dentro de estas tecnologías de asistencia de conducción destacan:

ProPILOT Assist (el sistema de conducción semiautónoma con el que la marca nipona sienta las bases para la movilidad autónoma); Control Crucero Inteligente (ICC); Monitor Inteligente de Visión Periférica y Detección de Objetos en Movimiento (MOD); Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones (I-EB), entre otras.

Además, cuenta con NissanConnect Services, una suite de tecnologías que permite, entre otras cosas, controlar algunas funciones del vehículo desde un teléfono móvil. Lo anterior incluye desde saber su localización exacta hasta pedir ayuda y asistencia. Por otro lado, permite a los usuarios encontrar un punto de acceso a Internet a través de Wi-Fi Hotspot para conectar dispositivos móviles y navegar en Internet mientras se encuentran en camino a su destino.

Versiones y precios ( MXN)

Platinum Plus 2 Filas $820,900.

Platinum 3 Filas $795,900.

Platinum 2 Filas $775,900.

Exclusive 3 Filas $732,900.

Exclusive 2 Filas $712,900.

Advance 2 Filas $679,900.

La nueva X-Trail 2023 llega a México para participar en uno de los segmentos más competidos del mercado. El rango de precios la coloca como una rival frontal de la también recién renovada Honda CR-V 2023. Sin embargo, en la lista, también hay que sumar a la Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, KIA Sportage, Subaru Forester, entre otras. La e-POWER iniciará ventas próximamente.