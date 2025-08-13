¿Conejos alienígenas? Este es el origen de las perturbadoras fotos de sus tentáculos en Colorado

Vecinos de Fort Collins, Colorado, quedaron impactados al ver conejos silvestres con extrañas protuberancias negras, afiladas, como tentáculos o cuernos, que brotaban de sus caras y hocicos. Aunque su apariencia es perturbadora, se trata de una condición conocida y documentada.

¿Qué les está pasando a estos conejos?

Los conejos están infectados por el virus de papiloma del conejo (Shope papilloma virus o CRPV), una variante de virus de ADN relacionada con los papilomas humanos. Esta infección provoca tumores benignos que pueden convertirse en protuberancias queratinizadas, parecidas a cuernos o tentáculos en la cabeza y alrededor del hocico.

Según Colorado Parks and Wildlife (CPW), aunque el aspecto es alarmante, estos conejos no representan peligro para humanos, mascotas ni otras especies salvajes. El virus es específico de los conejos y no se transmite a personas ni animales domésticos.

🐇 Conejos en Colorado fueron vistos con crecimientos similares a tentáculos en sus cabezas debido a un virus raro. pic.twitter.com/V89A8HaSOn — Lo Asombroso (@LoAsombroso) August 13, 2025

¿Cómo se contagia, cuáles son sus efectos y su vínculo con leyendas?

Modo de transmisión: El virus se propaga principalmente mediante vectores como mosquitos y garrapatas, aunque también por contacto directo entre conejos.

Efectos del virus: Inicialmente aparecen manchas rojas o verrugosas, que luego evolucionan en las llamativas protuberancias negras. En casos graves, estas pueden interferir con comer o ver. Aunque suelen ser benignas, ocasionalmente pueden convertirse en tumores malignos

Estas imágenes y el fenómeno han sido vinculados con el mito del jackalope, un supuesto conejo con cuernos. Hay quienes creen que observaciones similares pudieron haber dado origen a esa leyenda.

Esto refleja tanto el asombro como el humor que genera este fenómeno entre internautas, mezclando referencia cultural con curiosidad científica.

¿Debemos preocuparnos?

No hay riesgo para la salud pública ni para mascotas. Sin embargo, el CPW recomienda no acercarse ni intentar manipular a los conejos afectados; lo mejor es observarlos a distancia y dejar que sigan su curso natural.

A menudo, el sistema inmunológico de los conejos elimina estos tumores con el tiempo, por lo que no siempre se requiere intervenir. Solo en casos extremos, donde las lesiones impidan alimentarse, podría considerarse una acción más seria

Este suceso demuestra que la naturaleza puede sorprendernos con formas extrañas, pero también invita a profundizar en la ciencia detrás de lo insólito.

Además, de que también nos muestra la evolución de todas las especies ante los virus y cómo no se encuentran exentos de enfermedades que pudieran tener cada uno, sin embargo, se debe tener cautela para evitar que haya más animales contagiados debido a que ponen en riesgo su vida si no se atienden.