Anatomía, prohibición y daños a la salud de los cigarrillos electrónicos

Científicos de la Universidad de California hallaron que las personas que hacen uso de estos dispositivos como alternativa para dejar de fumar, no restauran su epitelio respiratorio, como quienes abandonan el hábito por completo; la nueva investigación presentada en la revista Toxics, demostró que cambiar de cigarros combustibles a cigarrillos electrónicos no restaura el epitelio nasal al de un no fumador, para llevar a cabo el estudio los científicos recolectaron biopsias nasales de tres grupos de participantes y compararon sus lecturas de expresión génica del epitelio. Los grupos estaban compuestos por tres exfumadores que cambiaron completamente al dispositivo elecrónico de segunda generación durante al menos 6 meses, Por otra parte, recientemente la FDA anunció la prohibición de estos objetos mentolados después de que se probara su potencial adictivo, mientras otras investigaciones han demostrado que los usuarios de cigarrillos electrónicos están expuestos a niveles potencialmente dañinos de metal vinculados al daño del ADN y los síntomas de lesión pulmonar por vapeo desde hace al menos siete años. Tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que prohíbe la circulación y comercialización de nuevos productos de tabaco conocidos como vapeadores o cigarros electrónicos; de enero de 2021 a junio de2022 se han asegurado 64 mil 945 dispositivos, y se han suspendido 179 establecimientos y máquinas expendedoras de estos productos.

Gráficos: Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Cigarrillos electrónicos

Clic aquí para ver en tamaño completo.