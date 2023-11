Esta es la 'cruda' más duradera del mundo según la ciencia... ¿Son los tres días que te dura a ti?

Ya no es lo de antes, dicen por ahí. A veces con una latita de cerveza, combinado con una desvelada y madrugar para la jornada de trabajo al día siguiente puede ser fatal para nosotros. Padecer una 'cruda' o una resaca a ciertas alturas es complicado. La duración también tiene mucho que ver para ver cuánto soportamos o cuánto no.

La ciencia determinó recientemente cuál fue la "cruda" más duradera de todo el mundo y si tú crees que esos tres días que te dura a ti, son eternos, no sabes de qué estás hablando.

¿Cuál es la 'cruda' más duradera del mundo según la ciencia?

De acuerdo a la revista científica The Lancet, un hombre de 37 años (54 años actualmente), originario de Escocia, bebió tanto alcohol que mantuvo su embriaguez durante... ¡cuatro semanas! El caso llamó la atención de los científicos, quienes investigaron el por qué de esta prolongada borrachera y lo que se tiene que hacer en caso de que la "cruda" te dure tanto tiempo.

Según el informe de The Lancet, este hombre fue ingresado en un hospital en Escocia en un estado prácticamente letárgico. El dolor de cabeza era persistente, tenía visión borrosa, síntomas que permanecieron en él durante todo un mes.

Los médicos no habían encontrado ninguna herida en la cabeza ni tampoco evidencia de infección alguna. Él no les había confesado que había bebido tanto alcohol. Los médicos se dieron cuenta de esto luego de una tomografía computarizada, en la que se vio una especie de presión alrededor del cerebro de este hombre, a quien no le quedó de otra más que confesar que había estado bebiendo de manera intensiva. Fueron cerca de 28.4 litros los que consumió.

Joven sufriendo de cruda. Getty Images/iStockphoto

¿Cuál es la solución para las resacas o 'crudas'?

De acuerdo a sitios especializados médicos como Medline Plus, se refieren los siguientes remedios: