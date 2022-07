Diabetes sin control es asociada a insuficiencia cardíaca grave en pacientes con antecedentes: estudio

Científicos de la Universidad Johns Hopkins, realizaron un estudio que fue publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology, y descubrieron que el control de la diabetes en las primeras etapas del proceso de insuficiencia cardíaca da a los pacientes enormes posibilidades para prevenir significativamente la progresión de insuficiencia cardíaca manifiesta. Los especialistas analizaron los resultados médicos de la acumulación de placa en las paredes de las arterias en 4,700 participantes estadounidenses y examinaron sus datos clínicos; todos tenían insuficiencia cardíaca preclínica, es decir, estaban en etapa A o etapa B de la enfermedad, según lo definido por la Asociación Estadounidense del Corazón y el Colegio Estadounidense de Cardiología; los resultados mostraron que la diabetes no controlada se asoció con el avance de la insuficiencia cardíaca en los participantes en las etapas A y B de la dolencia y que quienes padecían diabetes no controlada en etapa A tenían 1.5 veces más probabilidades de progresar a la afección manifiesta, mientras que los que estaban en etapa B tenían 1.8 veces más probabilidades.

Gráficos: Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Insuficiencia cardíaca grave.

Clic aquí para ver en tamaño completo.