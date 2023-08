Antes que cualquier otra cosa, hemos de decirte que los sismos no se pueden predecir, que aunque percibas que en septiembre tiembla más que en otros meses, la realidad es que estos temblores, de acuerdo a la ciencia, nunca se han podido predecir.

Sin embargo, este mito nació de esos temblores que lamentablemente han sucedido en México, tomando en cuenta aquellos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 que definitivamente marcaron la historia de nuestro país. Hoy veremos qué dice la ciencia sobre el por qué es que tiembla más durante este mes en nuestro país, o por qué es que así lo percibimos.

¿Por qué tiembla tanto en septiembre en México?

Especialistas del Servicio Sismológico Nacional y del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, desmintieron la creencia de que septiembre es el mes en el que más tiembla en nuestro país. Explican que México se erige sobre cinco placas tectónicas y que esta es la razón por la que los sismos son tan recurrentes y de gran magnitud, aunque éstos siempre ocurren, no sólo en septiembre.

El que esté sobre estas placas tectónicas no quiere decir que éstas puedan percibir algún tipo de energía durante septiembre y, la ciencia refiere, que todo esto se trata de coincidencias. Los fenómenos geológicos no pueden preverse, no existe un método para anticipar cuando tiembla en nuestro país.

La ciencia no puede predecir sismos ni terremotos

Aunque la ciencia no pueda predecir un terremoto o un sismo, sí puede evaluar cuáles son las zonas más riesgosas así como aquellos lugares que han acumulado energía porque llevan mucho tiempo sin sismos. "Los sismos se originan al interior de la tierra y nada tienen que ver con fenómenos atmosféricos", indicó Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica.

Los científicos piden a la ciudadanía que deje de pensar que en septiembre tiembla más, ya que todo esto es un mito que ha sido generado por lamentables casualidades.