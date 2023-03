Triángulo de Alaska: el misterioso lugar en el que han desaparecido más de 16 mil personas

El triángulo de Alaska es uno de los más misteriosos que existen alrededor del mundo. Si se une de manera imaginaria a ciudades de Barrow, Juneau y Anchorage, este triángulo en el que han desaparecido más de 16 mil personas en las últimas tres décadas, se convierte en un lugar lleno de leyendas.

Desde 1988 se han registrado estas desapariciones en el Triángulo de Alaska, incluida la del político estadounidense Thomas Hale Boggs, quien era parte de la Cámara de Representantes. A pesar de estar involucrados 40 aeronaves militares y 50 aviones civiles que cubrieron un área de más de ocho millones de hectáreas durante los 39 días que duraron las labores de rescate, nunca se encontraron restos humanos.

¿Qué es el Triángulo de Alaska y por qué desaparece la gente en él?

El Triángulo de Alaska se encuentra entre tres ciudades: Barrow, Juneau y Anchorage y es un territorio que abarca bosques, montañas heladas y zonas prácticamente inexploradas. Muchos dicen que ahí desaparece la gente es porque el terreno los destruye por completo.

Discovery Channel, por ejemplo, describe que es posible que su clima extremo sea la causa de estas desapariciones, sin embargo, otros especialistas aseguran que la ubicación de los glaciares tendría algo que ver con estos casos.

En 1947, antes de que fuera más mediático el caso tras la desaparición de Thomas Hale Boggs, un avión Lancastrian 3 de British South American Airways Star Dust, desapareció en ruta desde Buenos Aires, Argentina, a Santiago de Chile. Durante más de 50 años no se supo de este avión. Fueron dos escaladores argentinos los que encontraron restos del avión mientras subían al monte Tupungato en 1998; los investigadores indicaron, de acuerdo al portal El Universo, que el avión se habría estrellado contra un glaciar vertical, provocando una avalancha que lo enterró en minutos y por lo que no se supo de él durante 50 años.

Los desaparecidos habrían sido "tragados" por la nieve

Según el mismo portal, caracterizado por investigar este tipo de fenómenos de la naturaleza, los glaciares de Alaska se habrían "tragado" a todos estos desaparecidos, muchos de ellos acudiendo a escalar o a investigar por su cuenta, qué es lo que pasa con las personas que ya no regresan a casa.

Científicamente, explican que los glaciares tienen una especie de habitaciones, que simularían un panal -por ejemplo- y que dichas habitaciones no están a la vista del ser humano. Las grietas, explican, pueden ser más grandes que una casa y que junto con la nieve que cae del clima del norte "no sería raro que en el Triángulo de Alaska, las personas no se 'esfuman', sino que están debajo de la nieve".

Las desapariciones siguen siendo inexplicables para la ciencia Reuters

Lo que dicen las teorías de la conspiración

Infobae angula un poco más a las teorías de la conspiración, generadas por la presunta concentración de anomalías magnéticas que tiene el Triángulo de Alaska, el cual tendría un vórtice espacial. Ese vórtice tiene la capacidad de transportar cosas a otra dimensión "lo que explica por qué tantas personas y objetos desaparecen en el triángulo cada año".

El Triángulo de Alaska sigue siendo, hasta el momento, objeto de estudio para decenas de científicos, quienes continúan explicándose por qué tantas personas desaparecen en él.