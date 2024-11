Metro CDMX HOY 30 de octubre ¿Qué pasa en la Línea 3?

@Adryjiqz: y ahora qué en la línea A? No hay un día que no haya complicaciones, siempre con retrasos importantes, más de quince minutos parado el tren en canal de San Juan

@KatheTheCat04: Línea A detenidos ya 10 minutos y no no es por alta afluencia ni porque no permitan cerrar puertas. Lit no hay personas en el anden y el tren no se mueve.