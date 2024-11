Se replantean productores de cempasúchil cambiar cultivo por clima alterado

Productores de flor de cempasúchil, elemento indispensable para las ofrendas en Día de Muertos, se replantean si deben o no continuar con la cosecha de la flor para el siguiente año o bien, invertir menos, luego de las inundaciones en Xochimilco.

El ingeniero agrónomo, Víctor Manuel Peralta, quien es productor de flores en San Gregorio Tlaxialtemalco, contó a La Razón que los floristas temen por las condiciones climáticas, pues debido a éstas se complica la siembra de la planta.

“Este punto nos pone a pensar: ¿voy a seguir en la agricultura pese al cambio climático o me cambio? El clima nos está avisando, hay quien tuvo que vender su cultivo a menos de su precio. Al no tener nada en la bolsa a tener 10 pesos, pues mejor 10 pesitos”, expresó.

El pasado 8 de octubre, este diario informó que decenas de productores de cempasúchil y Nochebuena en Xochimilco resultaron afectados por las inundaciones de dos días antes.

Esta rotativa recorrió zonas afectadas y notó que había plantas volteadas, sin flores y llenas de agua, por ejemplo. De acuerdo con el Gobierno capitalino, al menos 247 unidades productivas resultaron con daños.

Víctor Manuel Peralta mencionó que fue una temporada complicada por las lluvias en cuestión de producción; sin embargo, la temporada de venta no resultó tan afectada debido a la difusión de la problemática.

“Hubo un gran auge hacia los mercados de plantas, hacia las zonas de producción de San Luis, de Xochimilco, que producen el cempasúchil, hubo un buen movimiento de la planta, hoy 31 de octubre (ayer) hay una gran cantidad de camionetas cargando”, expuso.

El ingeniero agrónomo consideró que gracias a la experiencia de los agricultores de más de 15 años se logró abastecer a los mercados de distribución de flores, lo que también les permitió competir con otros estados que apenas inician en la siembra de cempasúchil, quienes no lograron mantener los cultivos por los cambios climáticos, lo que los obligó a acudir a Xochimilco a comprar cultivo.

La planta no salió con la calidad que se esperaba, pero el público comprende que no fue una temporada sencilla, que la lluvia es un factor que puede mermar la pérdida Víctor Manuel Peralta , Ingeniero Agrónomo de Xochimilco



El florista expuso que acudieron muchas personas a comprar cempasúchil a Xochimilco, incluso en la madrugada, por lo que la venta se intensificó en la última semana de octubre, incluso se prevé que siga la oferta hasta el 3 de noviembre.

“Pese a lo que nos pasó con la lluvia hubo una muy buena temporada de venta, por supuesto la planta no salió con la calidad que se esperaba, pero el público comprende que no fue una temporada sencilla, que la lluvia es un factor que puede mermar la pérdida, la gente no se ha puesto tan exigente.

“Una cosa son las pérdidas y otra las ventas que hubo, pero que el productor recupere lo que perdió es distinto. Afortunadamente se vendió lo que quedó, pero lo que se mermó fue una pérdida significativa que no va llegar a los bolsillos y que puede poner en jaque a un productor de alta densidad”, indicó.

Una mujer atiende a sus clientes en la Ceda.

Respecto a los precios, Víctor Manuel Peralta resaltó que a pie de chinampa se mantuvieron de 15 a 20 pesos, subrayó que algunos de los vendedores en los centros de distribución de plantas antes mencionados son productores, pero otros son revendedores, por ello, los precios varían.

“Los precios en Jamaica pueden rondar desde los 25, 30, 35 y 45 pesos, que es el triple del valor que se vende la planta en Xochimilco, si uno quiere revender obviamente se tiene que dar al doble para tener una ganancia y reinvertir”, abundó.

El ingeniero resaltó que gran cantidad de plantas recibió tratamiento luego de las inundaciones, pero sólo pocas se rescataron; no obstante, se elevaron los costos de producción. Detalló que la producción de este año fue de 5.6 millones.

“Hay programas de la alcaldía que nos van a apoyar con las plantas quedado. Las pérdidas de un sólo productor se traducen en un millón de pesos”, aseguró.

Se encarece la flor

En mercados de flores y plantas de la Ciudad de México aumentaron los precios de las flores de cempasúchil originarias de Xochimilco tras las inundaciones que hubo en viveros por las lluvias.

Al inicio de la temporada, los precios del cempasúchil variaban en mercados situados en el oriente y centro de la capital; en Jamaiquita, ubicado sobre Eje 5 Oriente, las macetas costaban tres por 120 pesos y una iba entre los 30 y 35 pesos, pero en los últimos días de octubre, su precio aumentó a 40 pesos.

“¿Y si me llevo más de 10?”, preguntó una clienta, a lo que la vendedora respondió que ya era precio, pues no habían tenido una buena temporada.

En la Central de Abasto (Ceda) se veían pocos puestos con cempasúchil a inicio de la temporada, algunos vendedores justificaron que estaban un poco retrasados los productores, pero los pocos que había lucían un tanto maltratados y sólo había un par de puestos que tenían macetas, las cuales costaban entre 25 y 30 pesos, así como el clemolito en 15.

Para final de temporada, en la Ceda se vendían ramos grandes que valían 100 pesos, mientras que las macetas alcanzaron hasta los 45 pesos, además, ya se veía un poco más de venta de la flor de esta temporada.

Una vendedora comentó que para esta temporada los costos aumentaron alrededor de 15 a 20 pesos en comparación del año anterior, aludió que se debe a las afectaciones en Xochimilco; sin embargo, expuso que lograron surtir una buena cantidad.

“Se retrasó un poco la venta por las inundaciones en Xochimilco, por eso está un poquito caro, bueno no tanto, pero el año pasado estaba un poco más económico, pero también varía la calidad”, dijo.