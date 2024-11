Metro CDMX aclara de una vez por todas cómo será el cierre de Línea 3

La Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, ha sido objeto de discusión en semanas recientes a causa de la noticia de un posible cierre, lo cual ha provocado incertidumbre entre usuarios a causa del gran volumen de personas que transporta día con día.

Todo comenzó con el anuncio de la Jefa de Gobierno Clara Brugada de que, al igual que ocurrió con la Línea 1 —que va de Observatorio a Pantitlán— y parte de otras rutas como la Línea 9, se modernizarán todas las líneas del Metro, comenzando por la verde olivo.

Línea 3 del Metro CDMX.

Lo anterior generó especulación e incertidumbre entre usuarios, quienes temen por la dificultad que traerá un cierre de una de las líneas más concurridas del sistema, la cual atraviesa puntos de alta afluencia como Ciudad Universitaria, el Centro Histórico o la terminal Indios Verdes.

Metro CDMX aclara finalmente cómo será el cierre de Línea 3

A través de una breve tarjeta informativa, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México aclaró que la Línea 3, cuya ruta es de Indios Verdes a Universidad “permanece en operación” en sus 21 estaciones, y que “no suspenderá el servicio en este momento”.

Aseguró que “las 21 estaciones permanecen en servicio de Indios Verdes a Universidad”, y que “la operación se realiza de acuerdo con todos los estándares de seguridad”.

Buen día. La Línea 3 del Metro no suspenderá el servicio en este momento. Oportunamente, informaremos a nuestros usuarios sobre los avances del proyecto de modernización. pic.twitter.com/mjBiLHfhoT — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 8, 2024

En el mismo sentido, aclaró que, cuando inicien las labores de modernización, se informará a los usuarios.

“Oportunamente, informaremos a nuestros usuarios sobre los avances del proyecto de modernización”, se lee en el comunicado.

Clara Brugada aclara que no ocurrirá inmediatamente

Previamente, la jefa de Gobierno Clara Brugada había aclarado que el cierre de la Línea 3 no será inmediato, como se difundió por semanas en medios de comunicación.

A propósito, aclaró que el cierre de la línea verde olivo ocurrirá “en su momento, a lo largo del gobierno, no ahorita. Sí la vamos a renovar, pero no será de inmediato. No es un tema inmediato porque primero tenemos que terminar la Línea 1”, dijo en entrevista con medios.

⭕️ LA LÍNEA 3 DEL STC METRO NO CERRARÁ ⭕️



Con respecto a la difusión de un posible cierre de la Línea 3 del @MetroCDMX, por acciones de rehabilitación, informé que el proyecto aún no se llevará a cabo, y cuando así sea, lo daremos a conocer a toda la ciudadanía.



Por lo pronto,… pic.twitter.com/KkZMyWqWzz — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 16, 2024

“Por lo pronto, trabajaremos en la conclusión de la renovación de la Nueva Línea 1 y presentaremos pronto el Proyecto de Movilidad que se implementará durante esta gestión en beneficio de la ciudadanía”, escribió la jefa de Gobierno después, en X.

