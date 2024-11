Alessandra Rojo de la Vega llama a gobiernos a sumarse a la causa feminista sin tintes políticos

Al encabezar un contingente de mujeres en la marcha conmemorativa del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres , la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega hizo un llamado a todos los gobiernos para sumarse a la causa sin tintes políticos.

“Porque en esta causa no hay colores partidistas, no hay intereses políticos, tenemos que ser una sola voz. Unirnos a cero tolerancia a los agresores en el poder, a que combatamos la impunidad y que juntos (no solo gobiernos) sociedad civil, colectivas, mujeres e incluso hombres, luchemos cada quien desde sus trincheras para hacer conciencia y que hagamos todas las acciones necesarias para que sea posible que dejemos de ser violentadas”, llamó.

Explicó que la estrategia de su gobierno para atender a las mujeres está conformada por cuatro ejes: prevención, atención, sanción y reparación. “Dentro de esta estrategia tenemos muchas acciones, entre ellas reacción violeta, que implica acompañamiento, asesoría y atención psicológica y legal a mujeres 24/7”, subrayó.

Ale Rojo de la Vega replicó el llamado a todas las mujeres que sufran violencia para levantar la voz: “hoy tenemos que alzar la voz, que sepan todas las mujeres que la violencia que vivimos en nuestras casas, en las calles, en las escuelas, en los trabajos y en las instituciones no es nuestra culpa. Y tenemos que alzar la voz, denunciar”, exhortó.

Luego de recordar que han sido años los que ha dedicado a la lucha feminista, afirmó que ahora, como alcaldesa, encabeza un gobierno que, junto a asociaciones y organizaciones, cree en las mujeres “y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos: uno, para que estén acompañadas y dos, para que los agresores no queden impunes”.

Reafirmando su adhesión a la causa feminista y como parte de este compromiso, instruyó la instalación de puntos de hidratación a lo largo de la ruta para garantizar el acceso al agua de quienes alzan la voz por la igualdad. El contingente recorrió Paseo de la Reforma, Juárez, Lázaro Cárdenas y 5 de mayo, hasta culminar en la plancha del Zócalo capitalino, donde miles de mujeres se unieron para exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género.

JVR