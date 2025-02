Consumo de alcohol en la calle aumenta en seis demarcaciones

En los últimos cuatro años aumentó el número de habitantes de seis alcaldías que presenciaron o escucharon acerca del consumo de bebidas alcohólicas en sus localidades, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos de los estudios de los últimos cuatro años muestran que, entre 2021 y 2024, la alcaldía en donde más aumentó esta situación fue en Benito Juárez, al pasar de un promedio anual de 31.5 por ciento a 35.9 por ciento de sus habitantes que reportaron.

Si bien es la demarcación con mayor alza, es la que, en toda la ciudad, registra un nivel inferior a 50 por ciento.

En la segunda posición está Coyoacán con un incremento de 3.8 puntos porcentuales; Gustavo A. Madero, con 2.7; Magdalena Contreras, 1.8; Venustiano Carranza, 1.7 y Cuajimalpa, 0.3.

En lo que respecta a 2024, el promedio de los datos trimestrales de las últimas cuatro Ensu detallan que, en promedio, siete de cada 10 capitalinos presenció o escuchó sobre el consumo de alcohol cerca de su vivienda.

2.2 millones de capitalinos consumían alcohol a diario durante 2022

7 toneladas de alcohol aseguró Coyoacán a chelerías desde 2021

“Generalmente veo a no más de tres personas (tomando cerveza). No me gusta que beban en tiendas o en otros espacios”, dijo Diana, quien vive en Iztapalapa, alcaldía que cerró 2024 como la zona en la que se observa más este comportamiento.

Aunque en esta demarcación hubo una disminución de 1.1 punto porcentual entre 2021 y 2024, en este último año se mantuvo con el promedio anual más alto, incluso por arriba del estatal, ya que casi ocho de cada 10 iztapalapenses reportaron el consumo de bebidas embriagantes.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la ciudad, el ingerir bebidas alcohólicas en la calle se sanciona con una multa de entre dos mil 279 y tres mil 257 pesos.

En caso de que la persona infraccionada no pague la multa, tiene la opción de ser arrestada entre 25 y 36 horas o bien, de 12 a 18 horas de trabajo comunitario.

En su Análisis Comparativo de los Factores de Riesgo en la Ciudad de México, 2019-2024, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones estimó que en 2022 al menos dos millones 276 mil 363 de capitalinos mayores de 15 años bebían alcohol diariamente.

Según el estudio, Venustiano Carranza e Iztapalapa fueron las demarcaciones con los mayores consumidores, con 200 mil 977 y 178 mil 846, respectivamente.

Laura, habitante de la alcaldía Coyoacán, consideró que el alza de que se observe a más personas beber en las calles podría ser por las chelerías, lo que consideró como un problema de inseguridad. Dijo que en Tlalpan ha presenciado esto.

El Dato: De acuerdo con el IAPA, al menos 64.4 por ciento de la población entrevistada de la Ciudad de México había probado alguna vez una bebida alcohólica.

“La venta de alcohol representa un negocio y las personas lo piden. Los fines de semana se prestan para que la gente quiera echarse un drink, pero el aumento de esto puede provocar que las personas se vayan a tomar por ahí. Si ven que la autoridad no está presente van a tomar la oportunidad para hacerlo”, mencionó la joven.

NEGOCIOS ILEGALES. Sobre la ligera alza de personas que observan a otras consumir alcohol en vía pública en Coyoacán, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, dijo a La Razón que el incremento de que más vecinos vean a otros consumir alcohol en la calle es por varios factores, entre ellos, la venta de éste en la vía pública y sus altas ganancias, así como las sanciones laxas.

“Millones sufrieron consecuencias diversas a partir de esta pandemia, uno de ellos fue la falta de empleo. Ello motivó a que la gente buscara por todas las vías obtener ingresos para subsistir y una de las más prácticas es la venta en la vía pública.

“Sin embargo, en el caso de la venta de alcohol, la ganancia, la utilidad, en ocasiones es de hasta 200 por ciento o más, lo que motiva a que proliferen este tipo de comercios ilegales”, comentó.

En 2024, el funcionario presentó una iniciativa de ley ante el Congreso de la Ciudad de México para modificar el Código Penal local y sancionar de tres meses a tres años de prisión, y con una multa de 10 mil a 54 mil pesos, a quien venda alcohol en vía pública, esto como una medida para hacer frente a las “chelerías toreras”.

Al ser cuestionado acerca de que, según los datos del Inegi, siete de cada 10 capitalinos observaron a alguien alcoholizarse en la calle, Gutiérrez Aguilar calificó esto como preocupante y consideró a las chelerías como sitios inseguros.

“Es muy preocupante, sobre todo porque las chelerías ilegales o chelerías toreras se convierten en puntos generadores de violencia.

“Esos puntos de venta ilegal de alcohol, son puntos donde se pueden llegar a vender otro tipo de sustancias o productos ilegales, lo que ya se convierte en competencia de las autoridades a otro nivel”, dijo.

De acuerdo con la demarcación, entre el 1 de octubre de 2021 y hasta el 19 de febrero del presente año, retiró más de siete toneladas de alcohol; además, aplicó 63 suspensiones de actividades y 253 retiros de este tipo de negocios.