Aumenta 216% las infracciones para los bikers por no usar casco

De 2019 a 2024 aumentaron 216.6 por ciento las infracciones por equipos electrónicos a conductores de motocicleta por conducir sin casco, al pasar de 16 mil 752 a 53 mil 52, de acuerdo con la subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El 24 de septiembre de 2023 entraron en vigor los nuevos cambios al Reglamento de Tránsito, el cual contempló el uso obligatorio de casco certificado, evitar que menores de 12 años viajen en motocicleta y que se trasladen más de dos personas en una moto.

Lo anterior, debido a que el entonces Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, resaltó que hubo un aumento en los accidentes viales, así como en las muertes relacionadas con motociclistas.

El Dato: Entre los certificados para los cascos están el del Departamento de Transportación de EU y el de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.

En respuesta a una solicitud de información, la subsecretaría de Control de Tránsito detalló que en 2023 hubo 23 mil 347 infracciones de este tipo y para 2024 aumentó 127.2 puntos porcentuales.

Ayer, en conferencia, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, respondió a La Razón que el incremento de multas se debe a que entraron en vigor las modificaciones antes mencionadas; además, afirmó que el uso de este transporte aumentó considerablemente en los últimos años.

“Hay que analizar bien el tema, el instrumento legal lo que hace es permitirnos actuar, pero más allá de eso, genera conciencia en la gente sobre la necesidad de la gente, no es capricho de la autoridad que se use casco, es una medida que a mediano plazo ayudará a mitigar los accidentes fatales por el uso de motocicletas”, comentó.

El funcionario local añadió que a la par de la modificación, se creó el dispositivo Salvando Vidas, que se lleva a cabo con la Secretaría de Movilidad y tiene el objetivo de hacer cumplir el uso de casco, que cuenten con los papeles correspondientes, entre otros requisitos.

En vías primarias y secundarias, así como en zonas escolares o en mercados públicos y tianguis, es común ver a bikers sin casco a pesar de que el artículo 37 del Reglamento de Tránsito los obliga a circular con éste, pues en caso de no hacerlo la sanción económica es de entre mil y más de dos mil 500 pesos y tres puntos a la licencia de conducir.

Mil 200 pesos puede costar un casco para motociclista con certificado DOT

70 por ciento reduce un casco certificado la posibilidad de un golpe mortal

El técnico académico y maestro en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Salvador Rosas Barrera, resaltó que los motociclistas son más vulnerables que conductores de otros vehículos y las medidas implementadas tienen la intención de erradicar las malas prácticas para protegerlos, pero difícilmente las autoridades podrían tener control de ello.

“Desafortunadamente lo que nosotros vemos es una insuficiente capacidad de la autoridad para hacer valer el Reglamento, todas las restricciones son bastante claras, pero siguen sin respetarse y la autoridad se ha visto rebasada”, dijo en entrevista.

Rosas Barrera expuso que los conductores de motocicletas aprovechan la flexibilidad del vehículo, lo cual a la vez les permite cometer más infracciones, pero también arriesgan sus vidas y así como la de terceras personas.

Consideró que todas estas prácticas siguen vigentes ya que no hay una educación vial, por lo que sugirió que se fortalezca este aspecto para concientizar a los conductores.

“No hay cuerpo policiaco que pueda cubrir toda la ciudad, pensemos que este tipo de movilidad está en ascenso y va a continuar, sobre todo por las complicaciones viales que ya tiene la ciudad, así que el único camino que veo viable es el de la educación”, sostuvo.

El urbanista resaltó que las autoridades deben verificar que los cascos cuenten con certificación, ya que abunda la piratería. El equipo debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-206-SCFI/SSA2 o con las normas internacionales DOTFMVSS218, SNELL o ECER 22.05.

MALAS REVISIONES. Christian conduce su motocicleta con un casco sin certificación y a pesar de que en repetidas ocasiones le han hecho revisiones, los policías nunca se han percatado de ello.

El motociclista comentó a este diario que los uniformados únicamente le piden sus papeles y una vez que verifican que están en regla proceden a hacerle una revisión para asegurarse que no porte drogas.

“Traigo un casco bien chafa y en todos los retenes que me han tocado nunca me lo han revisado, me revisan que no traiga drogas, que no traiga armas, obviamente que tenga la tarjeta de circulación y licencia, pero mi casco ni lo pelan.

“La certificación no sé muy bien qué sea, pero creo es por el peso, tamaño y lo que tiene adentro para amortiguar; si un día me revisan va a valer. Si me hubieran revisado ya hubiera comprado otro”, mencionó el conductor..

Christian dijo que en el momento en que compre un casco certificado se asegurará de que cumpla con los requisitos, pues ha sido testigo de que hay piratería en los artículos para motocicletas.

Además, el joven biker indicó que en su colonia, sin precisar, no utiliza casco, ya que no hay la misma cantidad de vehículos y además todos conducen a una velocidad reducida.