Impulsa Brugada corridas de toros de sólo de 10 minutos y sin sangre

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una propuesta para que exista la tauromaquia en la capital, pero sin maltrato e incluso plantea corridas de toros de sólo 10 minutos. Esto, afirmó, pone a la ciudad a la vanguardia de la protección de los derechos animales.

En conferencia, la mandataria capitalina presentó los siete “principios” que incluyen su plan para la protección de los toros, así como para no desatender a quienes laboran en esta industria. Afirmó que hubo consensos con grupos parlamentarios, así como con aficionados y antitaurinos para llegar a estas propuestas.

El Dato: El diputado local de Morena, Alberto Vanegas, recurrió al Poder Judicial para revisar los daños económicos y derechos de quienes se dedican a la tauromaquia.

“La Ciudad de México es la entidad federativa del país más defensora de los animales y con más compromiso para su protección, nuestras leyes no pueden quedarse atrás en esta sociedad, tenemos que ir siempre adelante y tampoco podemos quedarnos atrás de la Constitución.

“Por ello la ciudad, esta grandiosa Ciudad de México, no puede mantener la crueldad como espectáculo y mucho menos la prolongación del dolor y muerte de un animal para el entretenimiento”, mencionó.

La propuesta establece la prohibición de las corridas de toros con violencia, la creación de la figura jurídica del espectáculo taurino libre de violencia, el impedimento para la muerte del animal dentro y fuera de la plaza, así como la protección del ejemplar dentro y fuera del lugar del espectáculo.

Además, se establece que no podrán ser utilizados objetos punzocortantes, por lo que los toreros estarán limitados al capote y la muleta. También indica que los cuernos del toro estarán protegidos para que no dañen a otros animales ni a humanos, y limita el tiempo de la corrida, por ejemplar, a 10 minutos, “con un máximo de media hora en total”.

El pasado 26 de febrero, la jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga, ordenó a la alcaldía Benito Juárez, donde está ubicada la Monumental Plaza de Toros México, a no permitir los eventos con maltrato animal y, en caso de dar alguna autorización, que no haya utilización de objetos como “picas”, “muletas”, “puntillas”, entre otros, que dañen a los animales.

18 por ciento llega a perder de volumen sanguíneo un toro por las “picas”

El tiempo límite de uso del toro de lidia y la prohibición de objetos que dañen a éste son medidas similares a las establecidas en los artículos 8 y 9 de la Ley de Corridas de Toros y Protección de los Animales de Islas Baleares, en España.

La juezgadora argumentó que, de acuerdo con estudios científicos, durante las corridas los toros no sólo reciben daño físico, también emocional, por ejemplo, al no estar con su grupo ni tener vías de escapatoria en el ruedo. A ello se suman el dolor, paros respiratorios, hemorragias, heridas, entre otros daños causados por los toreros con objetos punzocortantes.

Ayer, Brugada Molina, quien estuvo acompañada por su gabinete, así como por legisladores y legisladores locales del oficialismo, manifestó su descontento por llamar “cultura” a la fiesta brava, pues “el espectáculo de sangre no puede justificarse bajo ningún concepto de arte o tradición”.

La funcionaria recordó que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México garantizan la protección a los animales.

“Ha llegado el momento de resolver en nuestra ciudad el tema de las corridas de toros y con estas nuevas reglas colocamos a la capital a la vanguardia en la defensa y protección de los animales y avanzamos en la erradicación de la violencia en los espectáculos públicos”, mencionó.

En el marco de la discusión de la iniciativa ciudadana, Enkoll presentó ayer los resultados de su encuesta de percepción sobre las corridas de toros, la cual mostró que 75 por ciento de los encuestados, de un universo de 598 capitalinos, dijo estar en contra de este espectáculo y 66 opinó estar a favor de prohibir este espectáculo.

Al ser cuestionados acerca de la posibilidad de corridas en las que los animales no sean maltratados, 54 por ciento de los entrevistados dijo estar en contra y 46 a favor.

75 Por ciento de encuestados por Enkoll afirma estar en contra de los toros

Al respecto, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso local, Jesús Sesma Suárez, celebró la decisión de la mandataria capitalina y calificó ésta como el “inicio del fin al maltrato animal” en la ciudad.

“Sabemos que habrá otras voces que hubieran querido la erradicación total, pero creo que velando el tema del trabajo, como lo dijo la Jefa de Gobierno y erradicando en su totalidad la sangre en esta actividad es un día para festejar”, dijo a La Razón.

Al ser cuestionado acerca del maltrato psicológico que sufren los toros de lidia, tal como lo argumentó la jueza De Jesús Zúñiga, el legislador se limitó a decir que, si bien lo idóneo hubiera sido la prohibición total, hay un avance en ello.

En tanto, el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Pedro Enrique Haces Lago, manifestó su descontento con la iniciativa y adelantó que, una vez analice el dictamen que la Comisión de Puntos Constitucionales avalé hoy presentará sus reservas, pues su posición está en la defensa de la fiesta brava.

“Vamos a analizar el tema de las reservas que es muy importante analizar el proyecto. No vamos a permitir protagonismos. Mis reservas (irían) en preservar el trabajo, el preservar una raza ancestral (toro de lidia) y el preservar inversiones directas e indirectas.

“Hay que estudiar el dictamen, cómo sale de la comisión, ver cuáles son los riesgos, principalmente, laborales, económicos y del toro, porque el tema aquí va que, si el toro tiene que regresar a su lugar de origen, pues qué va a pasar con él, al final de cuentas será el sacrificio. No creo que quieran los del PVEM usar sus prerrogativas para abrir una fundación para el toro”, mencionó el morenista.

Haces Lago consideró que no hay ganadores con esta propuesta y mencionó que, así como los antitaurinos han luchado para erradicar este espectáculo, los taurinos podrían también hacer lo suyo.

“No la veo realista (la corrida de 10 minutos), no coincido, no la comparto. Todo mundo es libre de presentar cualquier recurso jurídico ante cualquier instancia. Seguramente los taurinos lo harán o tendrán que hacer, así como los antitaurinos han dado su lucha”, agregó.

Ayer, la Junta de Coordinación Política del Congreso local instaló una mesa de trabajo para recabar las opiniones de diversos actores y así lograr un nuevo dictamen, el cual incluirá la propuesta de la Jefa de Gobierno, pero mantendrá la esencia de la iniciativa ciudadana.

La propuesta final será la que discuta hoy la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México.

RESPALDAN LA PROPUESTA. Entre los políticos y bancadas en el Congreso que manifestaron su visto bueno a la propuesta de Brugada Molina está el alcalde en Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, quien, en un comunicado, agregó que estará al pendiente del tema económico relacionado con la Plaza de Toros México.

“Es importante brindar apoyo, ya que hay familias que dependen de esta actividad, y actuaremos conforme a la ley”, dijo.

Asimismo, el funcionario se comprometió a impulsar nuevas estrategias para apoyar al sector económico que depende de la actividad en la plaza, donde el 9 de marzo se llevó a cabo una corrida de toros de aniversario.

Por otro lado, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, calificó como una “intervención tardía” la medida respecto a la tauromaquia, pues recordó que la Comisión de Puntos Constitucionales solicitó en su momento información de diversas secretarías para profundizar en el tema, pero no hubo apoyo del gobierno central.

El legislador resaltó que este viernes 14 de marzo se discutirá el dictamen en comisiones, donde se podrán hacer adecuaciones que se consideren necesarias y confió que eventualmente se extingan las corridas de toros.

“Hay que analizar la propuesta a fondo, compartimos la idea de que es un avance, pero pudimos haber evitado muchas confrontaciones y argucias jurídicas. Acercarnos a una propuesta de regulación nos ayudaría a avanzar sustancialmente en el tema para prohibir el maltrato.

Torres González aclaró que Movimiento Ciudadano votará en favor del dictamen, pues confía en que hay un mecanismo para que las preocupaciones de los distintos grupos de población se discutan en el Pleno del Congreso capitalino el 18 de marzo.

Las nuevas reglas │ La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó siete ejes rectores de su propuesta para el desarrollo de una modernización de la tauromaquia en la capital y con ello evitar el maltrato animal. ı Foto: La Razón

Cuestionan plan para fiesta brava

| Por Eunice Cruz

La integrante del colectivo No a la Tauromaquia México, Aurora, opinó que poner restricciones a las corridas de toros no es una solución, pues el maltrato animal no es únicamente en el ruedo, sino previo al espectáculo.

“Antes de las corridas los toros son sometidos a maltrato, los dejan encerrados en un corral donde apenas caben y sin comer, esto, por una parte, para que salgan estresados, pero al mismo tiempo debilitados y deshidratados.

“Si los cobardes (toreros) dejaran al toro actuar como tal con su fuerza, se defenderían, pero los toros ya salen débiles al ruedo, entonces poner restricciones no va a solucionar el maltrato de los animales, al contrario, lo sigue postergando”, dijo a La Razón.

La mujer explicó que, “se debe cortar el problema de raíz”, ya que de otra manera se dejan vacíos legales y se presta para que continúen ocurriendo prácticas en contra de los derechos de los animales.

El Dato: La Asociación Nacional de Toros dijo estar abierta al diálogo para analizar la propuesta de la Jefa de Gobierno.

Agregó que las autoridades se contradicen al decir que los capitalinos son escuchados, pues resaltó que a la iniciativa ciudadana la respaldan más de 27 mil firmas, por lo que exhortó a las autoridades a replantear sus ideas.

“Todavía no se aprueba, aunque dudo que cambie la cosa, nosotros invitamos a los diputados a analizar lo que están haciendo, no existen los animalistas a medias, no hay tintes grises, o es blanco o es negro, no se trata de un capricho, se trata erradicar la violencia para todos”, mencionó.

El defensor de la Tauromaquia en México, Jorge Arriaga, negó que las autoridades capitalinas tuvieran acercamiento con los colectivos en favor de esta práctica, por lo que mostró su descontento, pues consideró que esto traerá desempleos y violación a los derechos culturales.

“La propuesta no es conveniente ni para un ganadero, ni para un transportista taurino pasar a recoger un toro en Querétaro, en Tlaxcala, llevarlo a la plaza y luego regresarlo a su lugar de origen, las ganaderías no están a la vuelta de la esquina, no va a ser conveniente ni para los empresarios, ni para los ganaderos.

“Con esto amenazan con la desaparición y extinción del ganado bravo del toro de lidia, y no sólo eso, también la pérdida de nuestra identidad y tradicione; sería un espectáculo incompleto, el toro de lidia está hecho para eso, a diferencia del toro bovino”, apuntó.

Jorge Arriaga argumentó que estas medidas ponen en riesgo a los toreros, explicó que un toro de lidia únicamente puede ser toreado una vez, ya que, al hacerlo dos veces, el animal ya sabrá cómo defenderse y poner en riesgo la vida de los toreros.

Asimismo, previó una disminuirá del aforo en las corridas de toros, ya que la medida afecta la “esencia” de la tauromaquia; por ello, advirtió que el próximo 18 de marzo, cuando los legisladores locales voten la iniciativa, acudirán al recinto para exigir que no haya regulación.

“La gente ya no va a querer ir a un espectáculo donde no hay la muerte digna de un toro de lidia; un torero que se la está jugando, dando su vida al tú por tú en condiciones de iguales con el toro. ¿De qué va a servir que se lo lleven de vuelta? Porque un toro no se puede volver a torear, porque ya aprendió y desarrolló sentido”, sostuvo.